再遭美国“拒签”：华为手机进军美国，失落与决心并存

“We are closer than ever towards U.S. consumers.We are committed to U.S. consumers as always.(我们比以往任何时候都更加接近美国消费者,我们将一如既往的服务美国消费者)”

这是华为消费者业务CEO余承东在CES 2018发布会上PPT最后一页的真情流露,字里行间,既有对无法进入美国运营商渠道的遗憾和失落,同时也表达了华为坚定服务美国消费者的信心和决心。

“特殊待遇”背后最大损失是用户

事情的经过大致是这样的,原本在近日于美国拉斯维加斯举行的CES 2018上,全球第三大手机厂商华为计划将在本次CES上宣布与美国第二大运营商AT&T合作进军美国手机市场。

但戏剧性的一幕却发生在CES 2018开幕第一天,华为在美国与AT&T进行手机销售合作的计划被传出“告吹”。据报道称这一次又是因为“安全问题”,有消息称,美国18名国会议员联名向美国联邦通信委员会(FCC)的一封致函迫使AT&T放弃了这次合作,理由是华为通过美国大型电信运营商推出消费类产品的机会将引发安全担忧。

而对于在美国市场再次遭遇这样的“特殊待遇”,余承东在发布会上回应称,“这几天发生了一些事,我们最终没有进入运营商市场。目前华为在全球170个国家设有分支机构,通过近几年的努力,华为的产品已经获得全球的认可和信任,这证明了我们的安全性。比如华为Mate 10 pro通过多个国际严苛安全测试,通过安全和隐私方面最高标准。”

“没有进入运营商渠道,很多用户就没办法买到我们的产品,这是华为的损失,是美国运营商的损失,更是美国消费者的损失,最大的损失是用户。”余承东遗憾地说。

一场不公平的比赛

也许,美国有关方面是担心华为会以智能手机为突破口,未来可能在网络系统设备方面也大举进军美国市场。因为除了全球第三大手机厂商的身份以外,华为还是全球领先的电信设备厂商,为全球大部分运营商提供固网和无线网络等设备及解决方案。也许,这也是华为手机在美国运营商渠道受阻的一个原因。背后的种种博弈,在此心照不宣。

但在商言商,如同苹果手机在中国市场的线下渠道、电商渠道、运营商渠道都能顺畅销售一样,华为手机在美国市场也应该享有公平竞争的权利。

而事实上,在美国市场,通过提供补贴和一揽子服务,运营商一直主导着手机分销渠道,近90%的手机都是通过运营商渠道销售。

对于华为而言,再次无缘运营商渠道,意味着华为在美国市场面对三星和苹果的竞争,依然是一场不公平的比赛。市场研究机构Canalys的数据显示,从出货量计算,华为已经是仅次于三星和苹果的全球第三大智能手机厂商,但华为在美国智能手机市场的份额仅为0.5%,苹果和三星则分别为39%和18%。痛失运营商渠道,华为在美国手机市场又何止是少了一条腿走路呢?

对于用户而言,消费者绝对有权利选择自己喜爱的手机品牌。与美国品牌苹果手机在中国市场的全渠道销售畅通无阻形成鲜明对比的是,由于没有进入主流的运营商渠道,很多美国当地用户就没办法买到华为的产品。作为产品和用户体验越来越好、出货量已经接近苹果的全球第三大手机厂商,华为在美国运营商渠道受阻,其实最大的损失是用户。

改变能改变的未来

虽然在美国市场再次受挫,但“以客户为中心”一直是华为的核心价值观。

“虽然面对挑战,华为却比任何时候都更加接近美国消费者!我们依然信任美国消费者,从未改变。我们将一如既往的服务美国消费者!”发布会最后,余承东的这段话感动了现场很多人。美国科技媒体甚至盛赞余承东此次演讲是“best speech of CES(美国CES展上最好的演讲)”。

不只是说说而已,在本次CES 2018发布会上,华为正式宣布Mate 10 Pro以及Mate 10保时捷设计正式进入美国市场。其中,Mate 10 Pro售价799美元(6GB+128GB),Mate 10保时捷设计售价1225美元(6GB+256GB)。但和去年Mate 9一样,华为Mate 10系列只在亚马逊、百思买等公开渠道、电商渠道销售。

为了提升用户体验,华为还邀请了著名演员《神奇女侠》电影女主角盖尔·加朵担任华为美国市场首席体验官,华为将携手这位影视巨星为美国广大消费者提供极致的科技使用体验。

尊重本地市场,持续投入是华为的一贯作风,能够在欧洲高端市场取得突破,也是源于华为数十年来对本地消费者的不断了解、对本地市场的不断投入以及对产品力的不断追求。余承东强调,“在美国市场华为将延续这一策略,我们希望能通过美国消费者熟悉并喜爱的营销方式与他们进行沟通。此举也体现出华为提升用户体验的决心,未来华为也将不断在这一市场投入耕耘,以期得到美国消费者喜爱,不断扩大华为在美国的品牌影响力。”

正所谓“放下无能为力的执念,改变我能改变的未来”。虽然在美国运营商渠道受阻的现状仍未改变,但华为正在通过自己力所能及的方式服务于美国消费者。也许,改变即将发生在不远的未来。