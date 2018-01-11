微信开玩坦克大战：支持好友对战

这两天，想必大家在地铁、公交上，都能看见有人在玩微信「跳一跳」小游戏。

除了「跳一跳」，微信小程序还上线了十多款小游戏，「欢乐坦克大战」就是其中一款。没错，许多人小时候在红白机上玩的「坦克大战」游戏，现在也可以在微信里玩到啦！

除了经典人机对战模式，小游戏中还加入了好友实时对战。也就是说，你可以在「欢乐坦克大战」中，与好友同场竞技！

在微信里与好友一起玩「坦克大战」，到底有多好玩？

欢乐坦克大战怎么玩？

不同于原版「坦克大战」以人机对战为主，「欢乐坦克大战」小游戏提供多人游戏模式。进入游戏后，你需要在小游戏中开设房间，然后将邀请发到微信群，邀请好友加入游戏。

目前，「欢乐坦克大战」的玩家对战支持最多6人同场竞技，即一局双方最多3个玩家。但它允许双方玩家数量不足3人开局——甚至，你也可以选择「一挑三」，展现你自己真正的实力。

与经典的红白机「坦克大战」游戏类似，你可以在「经典坦克大战」中的地图上突破障碍物、击杀敌军坦克。玩家的目标就是击毁敌方基地，同时保证自己基地的安全。

在「欢乐坦克大战」中，也有丰富的道具机制，玩家可以通过攻击障碍物或空投箱获得道具。游戏中的道具分为「子弹类」、「功能类」道具，以及「雷霆突击」绝杀道具，能够帮助玩家快速突进，快速击毁敌方基地。

操作上，「欢乐坦克大战」采用「摇杆+按钮」的机制，同时支持360度旋转。只要玩过类似的游戏，相信你一定能很快上手，并且找到其中的「骚走位」。

除了引入「摇杆」操作之外，「欢乐坦克大战」还在原版之上，对玩家的子弹数量做出限制：一名玩家最多拥有4发子弹，每个子弹都会按照时间顺序进行「填充」，为游戏增添不少策略成分。

「欢乐坦克大战」游戏节奏非常快，只需短短120秒，你就可以完整地玩一盘经典模式。除了经典模式，「欢乐坦克大战」最近还新推出「丛林大作战」的限时模式，感兴趣的朋友可以留意一下喔。

开发团队：诚意之作，希望大家喜欢它！

这款「欢乐坦克大战」，是腾讯光子工作室下的逍遥游工作室的作品。如果你曾经下载过App版本的「全民飞机大战」，应该就对他们不会陌生。

今天，知晓程序邀请到「欢乐坦克大战」小游戏的团队，一同聊聊「欢乐坦克大战」背后的故事。

1.为什么会想到做「欢乐坦克大战」小游戏？

我们这款小游戏，从经典坦克游戏中衍生而来，期望用户能够低门槛进入，获得轻松愉快的体验。不用考虑太多，没有心理负担，随时拉上群好友来一局。

小游戏这种新的游戏品类，是平台的一种创新，让玩家在各种手游App之外，增加一种新的选择。

《欢乐坦克大战》配合小游戏的「快速」、「轻量」特点，可以在有限的时间内为玩家带来一局核心乐趣并没有损失的移动射击游戏，我们认为是最好的选择。

2.与原版「坦克大战」游戏相比，它有什么样的特殊优化？

二者从设计及体验上来说，都是完全不同的。

首先，「欢乐坦克大战」强调的是玩家之间的交互，核心玩法在于玩家间的配合与对抗。最初开放的就是玩家邀请好友开房间进行3V3对抗的游戏模式。

其次，《欢乐坦克大战》采用360度摇杆控制移动方式，这点大大的增强的游戏的操作性，加深了游戏核心玩法的技巧性，让游戏有了足够的深度。

再次，游戏中有多种设计新颖的道具，例如「雷霆突击」、「修复弹」等，同时还加入了「空投」、「热血时间」等战场事件，让游戏充满了全新的体验。

《欢乐坦克大战》中的设计细节比比皆是，每一处都是开发组的心血所致。所以，《欢乐坦克大战》也是一款诚意满满的小游戏，现在玩家们的热切关爱是对他们的最好的回报。

3.游戏整体元素简单、节奏快，是如何考虑的？

游戏整体元素较为简洁，相对于很多数值类养成游戏来说，《欢乐坦克大战》对角色养成、数值成长等，需要玩家花时间来累计的部分做了大量削减，主要目的是为了让玩家可以直接、快速的体验到游戏的核心玩法和乐趣。

游戏在最初的时候只开放了一种多人对战模式，七种道具、六种地表的设计可以说是相当的简洁，也确实达到了让玩家「一秒上手，一局即懂」的设计目的，非常符合「小程序」这种新颖的游戏模式。

游戏内所展现出来的内容虽不多，但都是开发组在众多设计中「优中选精」仔细斟酌挑选后的结果，保证用最简洁的设计让玩家拥有最优秀的体验。

游戏节奏也是设计组在考虑了很多的应用场景之后决定的。120秒的游戏时间非常符合现在手游用户的游戏节奏。目前的设计刚好能让玩家在这两分钟的游戏时间内充分体验到游戏乐趣。

4.游戏中类似「伪装（隐身效果）」的道具比较影响平衡性，是怎么考虑的？

在设计游戏道具的时候，我们更多的是从「有趣」的角度来考虑的。如果一个道具可以给玩家带来较好的体验，能够让玩家有充分的施展空间，那么我们认为这就是一个好的道具。

比如，「伪装」道具虽然功能比较强大，但是其在攻防两端的使用都可以给玩家以充分的想象空间。我们更喜欢这种能让玩家主动发挥想象力的道具。

「雷霆突击（全屏突击）」也是一个非常强力的道具，应用场景也非常广泛。而「修复弹（被击中的队友会补血）」这个道具的威力目前看来还没有充分发挥。随着玩家之间的配合越来越娴熟，「修复弹」道具的潜力也会逐渐被挖掘出来。

平衡性和游戏节奏之间其实并没有什么矛盾的敌方，对于一个PvP游戏来说，我们在设计的时候本来就对道具能力进行了分级，是会有一些能力较强的道具，其实这也是调整游戏节奏的重要手段。

关于「伪装」道具的讨论，重点并不是在于其强大。我们认为「伪装」道具的主要问题是「伪装偷家」这种战斗策略，给玩家带来的游戏体验可能并不符合所有玩家的预期。关于这点开发组也在考虑中。

5.这款小游戏会考虑引入陌生玩家匹配、等级排名机制吗？

关于陌生玩家匹配的设计，也是玩家呼声比较高的后续功能之一，项目组已经收到，并且列入开发计划中了，相信在后续的版本中玩家很快就能体验到这个功能，现在还需要一点点耐心。

关于等级排名机制，我们也在考虑中。但是，在「欢乐坦克大战」，我们主要还是想带给玩家一个轻松愉快的娱乐环境，而不想用「排名」这样的东西带给玩家压力。

所以，就算这个排名机制上线，可能也会和传统的「等级排名」或者「战斗力排名」有一定的区别。

开发组非常关注玩家反馈，每天都会和用户进行沟通，玩家的声音我们会第一时间听到，并且关注。如果大家有任何好的想法，都请告诉我们！

6.这类即时性强的小游戏，是如何完成网络优化的呢？

我们PvP实时对战，采用的是C/S模式的同步架构。客户端做碰撞检测，将碰撞检测结果通知服务器；服务器进行校验并做伤害计算，然后广播给其他玩家。

C/S模式的优点有：

客户端无需等待其他客户端，游戏流畅性有保障。

服务器运算逻辑，战场承载量大，支持的单位多。

因为重要数据都会由服务器进行计算或者校验，所以反作弊较容易实现。

游戏支持断线重连、客户端crash重连机制。由于服务器拥有战斗中的所有状态数据，重连时将所有数据发送给客户端，客户端进行战斗场景还原。

游戏中玩家位置同步，采用了基于时间戳的位置点同步算法。这个算法原先应用于「全民飞机大战」的双打模式、对抗模式中，取得了不错的效果。

在「全民飞机大战」中的实时对战所采用的UDP通信方式，在「欢乐坦克大战的」网络环境下表现也不错。

7.「欢乐坦克大战」会有什么样有趣的玩法、元素呢？

后续，「欢乐坦克大战」的开发方向主要还是在玩法扩充和玩家社交关系建立上面。

一方面，在游戏中，我们会倾听玩家意见，对现有功能持续优化，并且不断的增加新的、有趣的玩法和内容，比如新的道具、新的活动模式等，让玩家的游戏体验更加丰富。

另一方面，我们会鼓励玩家之间在游戏外的交互，鼓励高端玩家撰写游戏攻略，提高玩家的竞技能力。同时我们还会建立玩家群、玩家社区等，让玩家不仅能在游戏中互相配合、对抗，还可以在游戏外成为朋友。

8.在这款小游戏的开发过程中，还有什么有趣的东西想要告诉我们的呢？

说两点比较有意思的。

大家可能都有注意到，我们的坦克在启动的时候，并不会立刻达到最高速度，而是会有一个短暂的加速过程。

为了将这个加速过程设置的更加流畅，项目组尝试了多种加速公式，负责操作方面设计的同学还专门研究了一般汽油发动机的加速曲线。最后经过多次调整，才达到了目前的手感。让玩家体验越来越好，我们还在路上。

另一个是关于操作方式的：项目组考虑了很多种操作方式，包括双摇杆操作、单手操作方式、还包括目前的双手横屏单摇杆操作方式。

我们也尝试了多种移动瞄准方式，包括四方向移动瞄准的、全方向移动瞄准的、全方向移动36方向瞄准的等等。最后经过准职业玩家的体验反馈，我们才决定使用目前的操作方式。

而后续，我们也会考虑开放多种操作方式，供玩家自行选择。