“铁打”的京东3C，流水的中国手机厂商

如果你是个数码发烧友，常常关注国内硬件（尤其是手机）厂商发布会的话，那么胡胜利这个名字你一定不陌生。

身为京东集团副总裁、京东3C事业部总裁的胡胜利，几乎每一场国产手机发布会他都会到场支持，再签署个战略合作。有人调侃道：“流水的发布会，铁打的胡胜利”。

“铁打的胡胜利”

我们已经习惯了手机发布会上有胡胜利，就像习惯了选秀节目决赛有华少。

但是，从今天开始，“铁打”的胡胜利不铁了。

今天下午，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东发出内部邮件，宣布京东商城将组建三大事业群——大快消事业群、电子文娱事业群、时尚生活事业群，并分别任命王笑松、闫小兵、胡胜利为三大事业群总裁并升任京东集团高级副总裁。我们熟悉的胡胜利，改玩时尚了。

具体的调整内容如下：

成立大快消事业群，由生鲜事业部、消费品事业部以及新通路事业部构成。王笑松任事业群总裁，现事业部总裁和业务负责人向王笑松汇报。

成立电子文娱事业群，由家电事业部、3C文旅事业部、全球售业务部构成。闫小兵任事业群总裁，现事业部总裁和业务负责人向闫小兵汇报。

成立时尚生活事业群，由居家生活事业部、时尚事业部、TOPLIFE、拍拍二手业务部构成。胡胜利任事业群总裁，现事业部总裁和业务负责人向胡胜利汇报。

单从任命来看来看，这三人都是升迁了，从负责单个事业部，到执掌整个事业群。专才专用，过去生鲜事业部总裁王笑松统领快消事业群；家电事业部总裁闫小兵接替胡胜利，主要负责电子文娱业务。而胡胜利可不是因为手机卖得不好被调岗了，相反，他要承担一个更重要的任务：补足京东的时尚短板。

早期京东是靠着3C商品业务起家，“网上买手机、笔记本要去京东”已经成为了消费者的共识。在胡胜利的带领下，京东3C事业部不断发展，始终是京东最重要的优势业务。数据机构GfK发布的《2017年3C核心产品市场回顾报告》显示，京东在2017年1~8月的3C产品零售额同比增长35%，在3C线上市场占比超过50%，依然保持着领先地位。

京东虽然在3C 家电上有所领先，但在其他一些品类（尤其是时尚、文娱等），比起淘宝天猫来还有着很大的差距。

就像之前虎嗅文章《京东又上线了一个专卖奢侈品的app，它的时尚野心到底有多大？》中提到的那样：

作为从3C产品起家的京东，平台形象和创始人刘强东一起，都给人一种强硬、高效、男性化的形象，而作为一个电商平台，这无疑是对拓展品类和市场是巨大的阻碍，这样的京东对女性缺乏吸引力。

刘强东自己本人也曾经表达过，男性用户超过50%的零售平台一定会亏损，因为女性购买的多是服装、鞋帽、化妆品等生活日常相关的高毛利商品，而男性购买的多是3C、电器等低毛利商品。

在去年，京东时尚事业部总裁丁霞也透露，京东时尚已成为集团战略重点，京东明确未来一定要抓住女人的生意，因为女人生意最有黏性，复购率高。

京东首页，可以看到“服饰”入口被放到了非常显眼的位置

从去年开始，京东就开始“补课”时尚业务。3月，京东宣布拆分原有服饰家居事业部，正式成立时尚事业部；5月，京东加入美国服装和鞋履协会；6月，京东宣布投资3.97亿美元收购英国奢侈品电商Farfetch股权，刘强东加入Farfetch董事会；在9月的国际时装周中，京东赞助了3.1Phillip Lim等时尚品牌。10月11日京东上线奢侈品在线购物平台“TOPLIFE”，引入了Rimowa、La Perla、Emporio Armani 等国际品牌，今年1月9日，还引进了更知名的Saint Laurent（缩写就是我们熟悉的YSL）。

此外，“老板娘”章泽天也亲自上阵，担任京东时尚品牌拓展顾问，频频亮相各大时尚场合。从一开始有点“土”的清纯女孩，到现在的时尚名媛，章泽天本人成了京东时尚最好的广告。

章泽天和“时尚Icon”Iris Apfel合影

不得不说，京东为了变得更时尚，是花了大力气的。而选择胡胜利去接任这“最后一个板块”，体现出了京东对于胡胜利的高度信任，在把3C事业部带到一定高度后，时尚业务将是他面临的又一个严峻挑战。

京东的时尚野心能不能实现？这都是后话了，眼下能确定的是，以后我们可能不会在国产手机发布会上，再见到胡胜利了。