bilibili ，在美股干杯？

今天（1月11日）迎来了B站即将赴美上市的消息。根据财经（杂志）的报道，B站目前已经进入上市前静默期，并最快将于2018年第一季度在美国上市。

B站最早被传出IPO的消息是在2017年10月份，当时的报道称B站正在筹备美国IPO，筹资至少2亿美元，估值10亿美元。

IT桔子有数据显示，在此之前，B站共进行过四轮融资：2013年10月，完成A轮数百万的融资；次年完成B轮的数千万融资；2015年8月完成了来自掌趣科技的1223万元C轮融资；最后也是最大的一次是2015年11月来自腾讯领投的上亿元D轮融资，当时B站的估值还是15亿元人民币。

而在这次的消息中，B站的估值已经达到了30亿~35亿美元。

当所有人都在为B站感到不容易的时候，除了祝贺，还是想说一句B站的商业化难度大，这个资本的故事不好讲。

受众窄、付费意愿低

B站主打的ACG视频内容决定了它有一个极窄的受众面，B站的用户大都是热衷于动漫、二次元的宅系年轻人，多为学生。光是“二次元”“动漫宅”这些词，就足以把B站打入“小众”的圈子。

B站董事长陈睿在2016年的网络视听产业论坛上公开过B站的用户画像，数据显示，B站主流用户的年龄层在0~17岁，然后是18~25岁，25岁以上的还不到10%。还记得四五年前有人在弹幕区做过一个小调查，被问及年龄，大部分的弹幕显示的都是“97/98后”。当然这种调查没有实际参考意义，但还是能看出B站的用户是偏年轻化的。

基于这个原因，B站要想继续商业化之路，就只能扩展自己的受众面以增加收入、改变一直以来对的亏损状态。但这样一来B站得以立足的“二次元”品牌根基势必会有打破的危险，B站就有可能慢慢变成一般的主流视频平台，泯然众人。

B站之前走的一直是免费的路线。两年前，听到有传A站开始收费的时候，身边的二次元朋友就发出了“还是B站有良心”的感慨。但是到2016年10月，B站还是没有撑住，上线了一个“大会员”制，这也是B站试水会员付费制度的开始。只是这个收费会员制的生命，只存活了一个多月，当年11月，B站就宣布了“大会员”的死亡。

除了B站付费会员制度的相应福利没有达到用户的预期之外，就只能怪B站在用户那里种下的“免费”和“无广告”的种子太深，在他们眼里，B站就是一个不收费的、其乐融融的二次元圣地，甚至B站的免费和无广告原则一度成为很多用户支持B站的理由，所以大家的付费意愿也就不高。

作为一个垂直二次元的视频网站，B站通过付费进行业化的路就这样没能行通。

广告商业模式艰难

除了用户付费，主流视频网站的收入来源很大部分应该是广告，但是坚持无广告这么多年的B站，贴片广告摆在那儿无异于打脸。有一次，有用户发现几个新番出现了贴片广告，反应十分激烈，跑去知乎上质问，陈睿还亲自上阵解释，可见广告这个商业模式短期内也并不能成立。

后来B站解决的方法是放弃主流视频网站的“贴片广告”形式，将之做成了一个单独的模块，但是就效果来看，还是收益甚微。

版权问题

版权，从来都是一个很大的问题。根据财经杂志的资料，B站长期亏损的一大原因就是日本番剧的极大购买量，动漫番剧资源是B站的优势，没有贴片广告和付费内容的支持，这一部分的成本就显得尤其高。在强调音频版权的今天，这个成本只会水涨船高，不好被缩减。

目前的B站，大部分内容还是来自于UP主的上传与外部购买，在自身的视频产出方面优势不足的情况下，如何维护好UP主，也是一个会长期存在的问题。

游戏盈利

对于目前的B站来说，最主要的收入来源竟然是游戏代理。

根据腾讯深网的报道，B站在连续8年亏损之后，去年首次实现盈利，2017年前4个月，B站整体营收达7.292亿元，获得9854万元的盈利，其中游戏代理和联运收入6.41亿元，同比增长267%，在总收入中占比高达95%。但值得注意的是，游戏的成本在总成本中占比也最大，视频内容成本相比之有所下降。

这不得不让人担忧，游戏在B站会不会太喧宾夺主，从而改变B站以二次元动漫视频为主的内容框架。所以这又是一个关于B站会不会变质的担忧。

独立IPO风险

这次B站独立IPO，意味着B站财务出入要变得透明，这样一来在支出上就会多出很多限制，在这方面对于需要大量成本投入的B站来说，不见得是个好事。

有前例为证，优酷在2010年完成上市，但之后由于投入更加谨慎，手握版权量不抵爱奇艺，后被其超越。B站虽是垂直领域的视频平台，但是，后有背靠阿里巴巴的同样是主打二次元市场的A站在虎视眈眈，B站且得如履薄冰。

这里还有一个例子，弹幕鼻祖——日本的NicoNico，早在2011年就实现了盈利，可以说羡煞当时其他的视频网站。但是这段时间也一直有关于它的负面消息传来，据消息称，一直以来保持盈利状态的NicoNico动画去年让其母公司赔了2300万日元。

据日媒曝光，NicoNico去年的付费会员人数比2016年减少了28万人，每月平均访问人数也减少到了910万人，会员的年龄层在30~35岁，年轻用户在逐渐流失。

看来除了内容，功能全备和高稳定性也是视频网站的必备条件。B站的商业化之路可能会走的很艰辛。

政策风险

面对着监管与审查，视频内容行业本就是个“高风险”行业，突如其来的关站，偶尔一次的封印，往往会都会打人个措手不及。去年6月份A站因没有许可证被要求关闭试听内容就是一次大的危机，11月底，A站B站又同时出现的登陆问题也让人不得不为它们捏一把汗。政策上风险的威胁一直都会存在，内容领域的发力往往得十分小心。

但不管怎么说，赴美IPO还是一件值得恭喜的事情。

其实在这几年，B站默默地投资了几家垂直二次元的相关公司，已经基本覆盖了二次元内容产业产业链。用户也慢慢理解了B站的苦心，很多网友对越来越偏幼龄化的弹幕质量表示担忧，也有不少人提出可以接受收费会员制度。去年12月份，B站就再次提出了收费计划，可能今年不久就会落实。

只是内容来源、B站本身的品牌与价值观、和审查政策都还会是不确定因素，所以垂直视频网站的上市固然可喜可贺，但也没必要给予太多的期待。