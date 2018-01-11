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阿里巴巴签约重庆，马云：把数字经济做到从有到无

2018-1-11 21:39:37来源：新浪科技作者：肖鹏责编：仲平评论：

重庆市政府与阿里巴巴、蚂蚁金服集团签署战略合作协议，将在重庆设立阿里巴巴区域中心，打造基于“城市大脑”的“智能重庆”。马云表示，将在重庆把数字经济从有做到无，就是无处不在、处处都在。

重庆市委书记陈敏尔、市委副书记、代市长唐良智和阿里巴巴董事局主席马云共同见证了签约仪式。

陈敏尔在会见马云时表示，重庆现在很重要的是发展数字经济，用智能化来支撑开放，来支持生态，在大数据、智能化方面进行创新。

现场图

唐良智在签约现场表示，双方重点围绕经济发展、社会治理、民生服务三大领域深化合作，共同打造基于城市数据大脑的智能重庆，与重庆发展战略高度契合，期待阿里巴巴集团区域中心，加快实施工业互联网、城市大脑等合作项目。

马云表示，通过现代金融、现代物流、现代创新基地，通过合作，在重庆把智能城市、智能制造和智能服务业带动起来，共同建设智能重庆。在重庆把数字经济要从有做到无，就是无处不在、处处都在。

当日，阿里巴巴集团还宣布将在重庆成立“智能重庆中心“，输出云计算、物联网、人工智能等前沿技术，全面融入重庆的智能化建设。

未来，山城重庆将以人工智能来辅助公共交通网络设计和调度，缓解城市拥堵。云计算、物联网和人工智能技术将打通重庆的“神经网络”，对整个城市进行全局实时分析，自动调配公共资源，将重庆打造成智能化的城市治理标杆。

重庆还将成为智能制造中心，双方将共同推进工业物联网平台建设，并推动工业互联网创新发展，实现工业制造想“智造服务业”转型升级。阿里云将联合南岸区政府、赛迪研究院，搭建工业物联网平台，率先实现工业物联网生态的标准统一。

信用将成为重庆市民的“快速通行证”，蚂蚁金服将于重庆市开展政务服务一张网和“信用重庆”合作，共同探索“免押城市”建设，让市民未来在租房、租车、酒店等众多需要押金的生活场景中，因为信用好可以逐步免除押金，体验到更多信用带来的便利。

在智能出行领域，蚂蚁金服和重庆将合作推动公交、地铁等陆续实现刷支付宝乘车。当日，重庆公交T480旅游线路率先支持刷支付宝，意味着智能出行序幕正式掀开。

农业方面，全国知名的生猪养殖基地重庆荣昌也将用上云计算和人工智能技术。当日，荣昌区政府同时与阿里巴巴签署战略合作协议，将共同建设生猪大数据中心。人工智能技术将为生猪产业构建检测预警模型，为养殖户提供生产规模规划辅助，避免供需失衡造成的猪肉价格波动，实现农业供给侧结构性改革新突破。

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关键词：马云阿里巴巴

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