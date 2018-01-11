CES停电：没有电，互联网什么都不是？

谁都没预料到，CES 2018最大的新闻居然是开展第二天——停电了。

TechCrunch吐槽认为“停电”这事跟人工智能、自动驾驶、巨幕电视等“科技”无关，但电姐姐在这里必须说一句公道话：互联网科技这事，还真跟电息息相关。

中国互联网发展太快了，日新月异，再加上信息超载，让人一下子忘记了夏天晚上停电就着蜡烛写作业也不过是十多二十年前的事。有那么一段时间，乔迁新居买个冰箱，妈妈辈们还舍不得插上电用，只当是置物架使。过了六七年，家里每个房间都装上空调。又三四年过去，每个人都抱着手机，一旁充电宝充着电，扫地机器人劳动着，电动汽车也开始成为选择。现在北上广深等大城市，哪天停电，那一定是大新闻。

如果说，以淘宝为代表的电商的快速发展，是建立在中国高速公路等交通设施完善的基础之上，那中国整个互联网行业能实现迅速的爆发，跟电力系统强有力的支撑是分不开的。最直观的表现是，多省份出现电力过剩情况，直接让中国成为世界上最大的比特币矿场。

不过，电力系统的支撑，不到停电时，大家很难感受到。

说回CES会展停电这事，放在如今的中国，是很难发生的——在中国举办的国际性活动，一般都会受到电网的特别关注，尤其是涉及国家领导人的活动，全力保供是必须的。每次“大会”之前，电网公司都得提前做准备，安排好调度工作，比如备用电源、输电通道等。除了活动需要保供，迎峰度夏保供也是一线城市的标配。

要实现保供，发电侧给力很重要。虽然我们可以用充电宝，甚至开上电动汽车，但在电力系统中，除了抽水蓄能电站，更多的电是没法被储存的，发出来就必须用掉。什么样的电源算给力？能实现源源不断稳定的供电，能随时听从调配，需要时发电不需要时及时停下。

在我国电力装机容量中，火电占了六成，除了因为中国是煤炭大国，另一个重要的原因也是因为它正是“给力型”的电源。类似的比较稳定的电源还有常规水电和核电。

对大城市而言，一次停电，光是给交通带来的麻烦就难以想象。姐姐还记得，去年年底，美国亚特兰大国际机场停电时间超过10小时，直接导致超过1000个航班取消或延误。

好吧，又是美国。尽管这次CES会展停电的原因尚未查明，但可以发现，中国式“保供”是不存在的。

跟中国“保供”的半计划体制不同的是，美国电力系统的市场化程度更高，盈利是企业的最大目标。这也决定了发电企业不可能备着那么多发电机组，等着缺电时顶上。

另一个问题出在，这次会展举办的地方是拉斯维加斯，内达华州的首府。内达华州光照条件好，太阳能发电成为该州鼓励的重点。但储能技术的瓶颈，决定了太阳能发电难以避免天生缺陷：深受光照条件影响，发电不稳定。要弥补这种缺陷，往往需要配备大量煤电、气电机组，参与调峰。

发展清洁能源，已成为大多数人的共识。近几年中国可再生能源的发展速度也非常快，如果要确保“保供”能力，调峰短板必须补上。

页岩气革命后，美国气价便宜，确保气电能够配套可再生能源发展，但对油气资源匮乏的中国而言，靠气电难以支撑可再生能源发电发展。而大量利用煤电调峰，则违背发展可再生能源的初衷。

这恰恰给互联网科技带来新的机遇——为电力系统提供储能、调峰辅助服务。

当电动汽车、各类耗电的智能家居产品集合在一起，它们形成一个强大的电力用户，形成一个巨大的储能网络。如果通过智能平台的调配，这些设备可以按照电网需求，在电力过剩时进行充电，供电不足时暂停用电，那可再生能源发展的调峰问题无疑将得到一定缓解。

几年前，Google推出Nest时，能源体制不同限制了我们的想象力。但现在，中国电力体制改革正在进行中，市场化是方向，智能家居控制中心的应用场景和盈利模式正越来越清晰。

假如将中国的电力系统想象为一部巨大的机器，那么在过去二十年，这部机器有力地保障了互联网的成长。而电姐姐相信，在未来，互联网科技也将反过来，参与改造这部机器。