京东新年新机活动开启：荣耀V10、努比亚Z17S多款大牌手机

IT之家1月11日消息 2月16日，就是中国传统节日春节。随着春节临近，京东日前开启了“新年开运，天赐良‘机’”手机促销活动，荣耀V10、华为Mate 10、三星S8、诺基亚7、努比亚Z17S等多款大牌机型参与活动。

在这次活动中，除了多款大牌手机之外，许多手机支持白条购买免息分期，部分荣耀手机下单优惠1000元以及iPhone X现货购买等。

荣耀V10

荣耀V10手机是荣耀于11月28日发布的主打人工智能、全面屏和运行快的安卓智能手机，搭载麒麟970 AI芯片，搭配4/6GB RAM+64/128GB ROM存储组合，5.99英寸18:9全面屏，2000万像素黑白摄像头+1600万像素彩色摄像头后置双摄。

系统方面则是运行基于安卓8.0打造的EMUI 8.0。目前这款手机正以3499元的价格在京东售卖。

华为Mate 10

华为Mate 10国行版于10月20日在上海正式发布，是华为旗下的最新款旗舰智能手机。搭载麒麟970 AI芯片，搭配4/6GB RAM+64/128/256GB ROM，后置2000万黑白+1200万彩色双镜头，f1.6光圈，前置800万像素摄像头，4000mAh的大电池，采用Type C接口，支持快充，支持双卡双4G。

系统方面则是运行基于安卓8.0打造的EMUI 8.0。目前这款手机正以3899元的起售价在京东售卖。

努比亚Z17S

努比亚Z17S号称是“全面屏2.1”时代的全面屏手机，于10月12日正式发布。搭载了高通骁龙835处理器，搭配6/8GB RAM+64/128GB ROM存储组合，电池容量为3100mAh，使用Type-C快充数据接口，支持26W急速闪充，NeoCharge 2.5，NeoPower 3.0智能省电系统，日常使用可达1.54天。

努比亚Z17S拥有四个摄像头，采用2300万+2X1200万双彩色后置镜头、f1.8超大光圈、定制景深芯片、6P精密光学镜片、全像素双核传感器、1.4um超大像素，拍摄性能非常强悍。

系统方面则是运行深度定制的nubia UI 5.1系统，目前正以2999元/3999元的价格在京东售卖。

活动将于1月12日（明天）正式开启，新年换手机请点击以下链接前往京东购买：手机点此‖PC点此