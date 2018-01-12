纽约司机起诉Uber欺诈，Uber同意支付300万美元和解

北京时间1月12日凌晨消息，Uber同意支付300万美元以结束由数千名纽约司机发起的诉讼。在该诉讼中，司机们指控Uber存在有意降低司机实际收入的嫌疑，Uber否认此次指控，但为了避免更多的法律诉讼费用，同意和解。

司机们指控Uber这家打车公司对他们应得的报酬打了折扣，类似加班费和乘客支付的小费都没有全部交给司机，而且还向司机收取额外的服务费。在和解协议中，Uber否认了相关指控，但同意和解以避免更多的法律诉讼所产生的费用。

这份和解文件是在本周一在位于布鲁克林的联邦法庭上公布的，还需要等待审理此案的美国联邦地区法院法官尼古拉·加拉菲斯（Nicholas Garaufis）的批准才能通过。

司机方的辩护律师菲利普·海因斯（Philip Hines）称：“这笔300万美元的和解费是提供给大约2400名纽约司机们的逾期未付的赔款。然而，其他未参与此次诉讼的占人数大部分的其他Uber纽约司机则不会收到和解费，所以我们将继续为他们争取应得的报酬。”

Uber没有对此事进行回应。

此次诉讼说明Uber和司机们的关系有时确实很紧张，Uber司机经常发起抗议活动，有时也发起诉讼，还一直称Uber支付给他们的报酬连最低工资标准都达不到。

纽约司机对Uber的诉讼开始于2015年12月，指控Uber和其下属公司“拥有欺诈性的商业模式”，称其“非法”要求司机承担交易时产生的费用。

发起此次诉讼的纽约司机人数为2421人，其中最早有从2009年就开始为Uber工作的。除了抱怨Uber没有支付给自己合理的报酬，司机们还指控Uber打出了“误导性广告”。根据法院的文件显示，Uber曾在公交和公告牌的广告中写道“司机在开通并使用Uber首月即可获得至少5000美元的报酬”，然而据司机们称并不是那么回事。和解文件中这样写道：“事实上，司机开通Uber首月并不存在保底的收入，那只是为了让更多司机开通Uber罢了，诱导他们放弃他们的现有的工作并为Uber干活。”

现在，Uber是全球最大的叫车服务平台之一，在全球共计78个国家运营。全球有超过300万司机在为Uber工作。