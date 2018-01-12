谷歌称其芯片安全漏洞补丁不会拖慢系统速度

北京时间1月12日早间消息，Alphabet旗下谷歌部门周四称，该公司去年就已开发出用于修补Spectre和Meltdown芯片安全漏洞的软件补丁，其云服务速度并未因此变慢。

这两个漏洞影响到了英特尔、AMD和ARM芯片，黑客可利用这些漏洞读取电脑存储和窃取密码，令智能手机、电脑和服务都面临风险。

谷歌Project Zero项目研究人员与来自多个国家的学术界和业界研究人士合作，在1月3日首次公开报告了上述漏洞，但大型科技公司称其在几个月前就已获悉相关信息。谷歌称其从去年9月开始针对Meltdown漏洞和Spectre漏洞的一个变体部署软件补丁，到12月则针对Spectre漏洞二号变体开发出了补丁，这个变体在不拖慢系统运行速度的前提下更难修补。

谷歌高管本·特雷诺·斯洛斯（Ben Treynor Sloss）发表博文称：“这很可能是十年以来最具挑战性的、最难修补的漏洞。”

微软也已针对这些漏洞发布了补丁，但在本周早些时候承认其针对Spectre漏洞二号变体的补丁会拖慢部分PC和服务器的速度，其中基于老款英特尔处理器运行的系统的性能会显著下降。

英特尔称，该公司将在1月15日以前针对90%的5年内老芯片发布补丁，随后则将集中致力于为更老的芯片提供补丁。