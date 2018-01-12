Uber秘密系统曝光：远程注销电脑阻挠警方突袭

据《彭博商业周刊》北京时间1月12日报道，为了阻挠警方的突袭，打车应用Uber据称使用了秘密系统Ripley，对电脑实施远程关机。2015年春天至2016年年底，Uber已经把这一系统作为了常规手段，在加拿大、布鲁塞尔、香港等办事处使用了20多次。

2015年5月，加拿大魁北克税务局的10名调查人员突袭了Uber蒙特利尔办事处。魁北克税务局相信，Uber违反了税法，并持有用于收集证据的搜查证。

知情人士称，在场的Uber经理“临危不乱”。和Uber在海外数百个办事处的经理一样，他们经过了培训，知道需要发送一个数字，以警示Uber旧金山总部经过特殊培训的员工。当收到消息后，Uber旧金山总部的员工就会快速远程注销蒙特利尔办事处的每一台电脑，导致魁北克税务局几乎不可能获取到公司电脑记录。最终，调查人员没有收集到任何证据，只能离开。

报道称，Uber远程锁定设备的能力不只限于电脑。Uber总部负责Ripley系统的团队还可以远程更改密码和其他信息，锁定公司旗下智能机、笔记本电脑以及台式机上的数据，并关闭设备。

Uber表示，Ripley系统——以《异形》电影中能够启动自毁程序的角色命名——旨在保护用户数据。“和每家在全球拥有办事处的公司一样，我们设置了安全程序以保护企业和用户数据。当政府实施调查时，我们的政策是配合所有合法的搜查和数据索取，”Uber称。

但是一些员工认为，该系统会延缓司法调查。一位学者称，Ripley的使用可能会妨碍司法。

Uber据称还考虑开发一个名为uLocker的系统，使用虚假登录界面来欺骗执法人员。

在隐瞒了一个影响5700万用户的安全漏洞一年后，Uber前全球情报经理指控其实施窃听、行贿等非法活动。目前，Uber与伦敦运输局发生争执，后者认为Uber对安全和安保构成了威胁。