PC假日季出货量六年来首次增长：惠普市场份额扩大

北京时间1月12日早间消息，得益于广告升级和消费者需求的改善，个人电脑在假日季的需求增长，这是六年来第一次出现的情况。

IDC公司在本周四发布的一份报告中说，尽管2017年PC出货量总体上略有下降，但仍然是自2011年以来市场最稳定的年份。

2017年第四季度，PC制造商的出货量为7060万台，而去年同期为7010万台，好于IDC的预期。上一季度的个人电脑出货量也同比上涨了0.6%，表现出PC制造商在与进行智能手机和平板电脑的苦苦竞争中略胜一筹，整个行业呈现出谨慎乐观的局面。相比之下，在2017年第二季度，全球市场萎缩了3%。

IDC的一位研究经理Jay Chou在声明中指出：“越来越多的PC产品可以保证全天电池寿命，便携性能强，满足了用户对更多计算能力的需要，促使用户认真考虑购入改进的个人电脑。”

尽管欧洲和中东的消费者需求持续增长，但随着笔记本电脑和台式电脑销量的下降，美国的出货量有所降低，显示移动设备仍然对美国客户保持着强劲的影响力。

IDC的报告显示，作为全球最大的供应商，惠普公司的市场份额正在扩大，占比为23.5%。该公司总共出货1660万台，比去年同期增长了8.3%。而中国最大的PC制造商联想集团的出货量与上年持平。今年早些时候，该公司将全球榜首位置拱手让于惠普。戴尔科技公司的出货量增长了0.7%。

该报告出台之时正值PC市场稳定时期，业内企业的收入均比上年有所增长。惠普去年第四季度的销售额比上年同期增长了11%，而联想在两年内的收入创出最大增幅。

由于智能手机和平板电脑可为消费者提供更为快捷便利的体验，台式机和笔记本电脑的销售一直遭遇掣肘。但对于那些打算更换老式电脑的用户而言，PC时尚的外观和升级的软件也具有吸引力。

日前，戴尔发布了一款新工具，允许iPhone和Android设备上的短信、通话和应用程序与PC机同步，旨在吸引狂热的智能手机用户。本周二，这款名为戴尔移动连接（The Dell Mobile Connect）的新产品在拉斯维加斯消费电子展（CES）上公开亮相。