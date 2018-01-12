腾讯发行50亿美元离岸债券：穆迪评级不及阿里巴巴

北京时间1月12日早间消息，彭博社援引知情人士消息称，腾讯已获得国家发改委批准，发行多达50亿美元的离岸债券。这是该公司发行的最大规模的美元债券，也是自2015年以来首次发行债券，令外界联想到阿里巴巴的债券发行。

本次债券的5年、10年和20年期固定利率定为65个基点、105个基点和105个基点，分别高于美国国债的固定利率，相比之家，最初的指导价格为95个基点、130个基点和135个基点。彭博社公布的数据显示，这家中国互联网公司还以高出3月期伦敦银行同业拆息60.5个基点的浮动利率价格，发售5年期票据。

2017年11月，阿里巴巴发售了70亿美元的债券，其中包括10年期和20年期债券，利率分别为108个基点和118个百分点。腾讯债券被穆迪投资者服务公司评为A2级，低于阿里巴巴债券的水平。

野村控股本周四发布的一份研究报告显示，与阿里巴巴相比，腾讯的净现金头寸较低，杠杆率略高。野村证券分析师写道：“我们认为，阿里巴巴积极推进新的零售业务战略，有望实现信贷指标。”

香港的百达资产管理有限公司大中国债券部门主管Cary Yeung在腾讯债券定价前指出，“虽然腾讯和阿里巴巴的经营领域略有差异，但两家公司的证券价值大同小异，因为在投资者看来，它们显示着中国在转向技术驱动型经济中的不同实力。”

根据彭博汇整的数据，腾讯上次发行美元债是在2015年，当时总共发行了21亿美元的债券；而在此之前的2014年，该公司发行了25亿美元债券。