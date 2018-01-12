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华盛顿州小镇因电价便宜吸引大量比特币矿工

2018-1-12 8:46:16来源：新浪科技作者：-责编：棱角/实习评论：

北京时间12日早间CNBC称，座落在西雅图以东仅三个小时车程的小镇Wenatchee正成为美国比特币“挖矿”的中心。

目前这个小镇已吸引了12家美国最大的比特币和加密货币“矿商”，当地电力公司的老板史蒂夫-莱特（Steve Wright）表示，自去年12月比特币价格飙升以来，又有75家矿商申请到这里落户。

马拉齐-萨尔西多（Malachi Salcido）是最早来到这里的比特币“矿工”之一，他在这里运营着3家比特币挖矿公司，每天生产5到7枚比特币。

萨尔西多平均每天耗费7.5兆瓦的电力，足以供应1.1万户家庭。他希望到今年7月能够每天生产50枚比特币，意味着每天将需要42兆瓦的电力。

这就是他为什么会选择在Wenatchee挖矿：这里的电价极其便宜，每千瓦时只有2到3美分。原因？哥伦比亚河上一系列的水坝提供了充足的水力发电能力。

当然，吸引比特币矿工们的不仅是便宜的电力。这里凉爽的气候也有助于将服务器维持在合适的温度。此外，对于一个小镇来说，Wenatchee的网络容量可以说非常之大。

莱特表示：“我们不仅有低成本的电力，而且有非常好的网络连接。人们将这两个因素放在一起，认为这是‘比特币的机会’。”

尽管电价便宜，但萨尔西多表示，他每月的电费账单仍然超过10万美元。但对他来说，这一代价是值得的。他表示：“我们开采比特币，因为比特币区块链正在成为未来的无现金点对点支付结算系统。”

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关键词：比特币矿工虚拟货币

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