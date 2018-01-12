机智！汽车被卡绿化带男子连点10份外卖，众人合力将车抬出

IT之家1月12日消息 外卖小哥除了送外卖外，还能解锁不少隐藏技能，像下面这位司机就太机智了。

近日，一位司机在倒车时不慎将汽车卡在了绿化带里面，驾驶员急中生智，接连点了10份外卖，外卖小哥赶到之后众人合力将汽车给抬了出来，与寻找拖车公司相比不仅价格更低，效率也更高。

视频显示，多位外卖小哥在抬一辆白色的轿车，只在几十秒之内就搞定了这个问题，视频画面当中大部分都是美团外卖的小哥。

网友：外卖小哥还有啥是不会的？



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