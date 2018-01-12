曝谷歌在北京租下6000平米写字楼，或成AI中心办公区

谷歌作为全球人工智能技术的领头羊，持续吸引着业内的目光，2017年末的12月13日，谷歌宣布成立AI中国中心，由谷歌云首席科学家李飞飞领导，而这次又有媒体曝光租下北京6000平米写字楼。

据媒体报道，2017年第四季度，Google在北京亚奥板块的中海国际中心就已经租下6000平米的办公区，而这正是为谷歌AI中国中心开展工作做好准备。

此前曾有消息称谷歌正在北京建立机器学习的核心团队，包括机器学习技术主管、机器学习研究员、机器学习软件工程师、云端机器学习产品经理等。

据了解，谷歌云首席科学家李飞飞去年12月13日发表演讲，宣布成立谷歌AI中国中心，中心落地北京，李飞飞与李佳亲自领导中心研发。

李飞飞称，谷歌AI中国中心将整合谷歌云与谷歌中国研发团队，这是谷歌在中国整合研发合作的第一步。未来谷歌AI中国中心将与中国学术界建立合作关系，在中国本土合作中有所建树。

此外，李飞飞在会后向媒体表示，谷歌AI中国中心会重度参与TensorFlow在中国推广，AI还是一个新兴的学科，许多重大突破都是最近十几年的事，我会用谦卑敬畏的心做研发，迎接巨大的挑战，中国是我的故乡，我无时不刻不在牵挂着，而且中国在AI领域已觉醒，已经成为世界AI领域的领导者之一。