2017年Q4全国快递业务量约126.6亿件，同比增长24.3%

国家邮政局今天对外发布并解读《2017年四季度中国快递发展指数报告》，报告内容显示，2017年四季度，中国快递发展指数为208.5，同比提高16.8%，快递业仍处于稳步成长期，呈现出发展态势高位运行。据国家邮政局发展研究中心市场监管研究处负责人介绍，2018年中国快递发展指数将调整优化指标体系，加大发布频次。

报告称，2017年四季度发展规模指数为320.6，同比提高22.9%。四季度，网络购物所产生的快递量占快递业务总量的近七成，比三季度提高近10个百分点；全国快递业务量约完成126.6亿件，同比增长24.3%，占全年的比重达31.6%，为全年最高；日均快件处理量接近1.4亿件，“双11”期间最高日处理量3.3亿件，同比增长31.5%。

跨境寄递方面，10-11月国际及港澳台业务量累计完成1.7亿件，同比增长36.1%，比同期行业整体增速高11.5个百分点。1-11月，西部地区快递业务量同比增长31.8%，比全国增速高3.2个百分点，在全国快递业务量中所占比重提升0.2个百分点。市场资源加速整合，1-11月快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为78.7%，较1-10月上升0.3%。

服务质量上，数据显示，四季度快递服务质量指数为142.3，同比提高13.5%，受旺季业务量激增影响，环比下降13.6%。从监测结果来看，四季度快递服务满意度和准时率小幅调整，有效申诉大幅改善，其中，满意度得分为77.3分，同比下降0.3分；72小时准时率为71.8%，同比下降0.7个百分点；快递服务有效申诉率为百万分之5.9，同比减少百万分之4.2。

“双11”期间，快递服务总体满意度为77分，没有出现大的波动，表明业务旺季的快递服务基本符合用户预期。对此，相关负责人表示，快递服务质量能够在旺季有所提升，主要得益于快递生态体系的完善、科技应用水平的提升以及包括干线运输和末端投递服务在内的能力提升。

报告还称，四季度快递发展普及指数为165.6，同比提高9.9%，环比提高7%，快递的普及程度整体呈现稳步提高态势。此外，快递准公共服务属性凸显。四季度，每万人1.6个快递网点，每百平方公里2.4个快递网点，网点密度继续稠密化发展。