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苹果前实习生回顾为iPhone设计的首批emoji表情：设计于2008年

2018-1-12 16:51:54来源：IT之家作者：小侃责编：小侃评论：

IT之家1月12日消息 据MacRumors报道，日前，曾在苹果公司实习过的Angela Guzman公布了一批为iPhone设计的首批500个emoji表情。

据介绍，2008年时，Angela Guzman还是美国罗德岛设计学院的一位平面设计学生，她曾在苹果iPhone团队实习，并与另外一名设计师Raymond一起为iPhone设计了首批500个emoji表情。

现在，为了庆祝自己实习十周年，Guzman在Medium上回顾了自己在苹果的美好时光以及当时的emoji作品。

Guzman表示，当公司要求她参与emoji设计项目的时候，emoji表情还不是很流行。为了顺利完成工作，Guzman还上了一节苹果设计速成课。设计完成之后，当时的苹果CEO乔布斯对每批表情都进行了仔细的审查。

Guzman指出，一些emoji表情背后还有非常有趣的故事。比如快乐的便便，取自冰淇淋蛋筒的顶部设计。

Guzman参与设计的emoji表情最早于2008年11月登陆日本市场。那时，emoji已经开始改变人们的沟通方式。现在，emoji已经成为iOS和macOS生态系统的重要组成部分，为此苹果也在不断完善和改进emoji，确保跟上每次的Unicode更新。

最近一个引进新emoji表情的苹果iOS版本是iOS 11.1，其加入了Unicode 10符号。下一次emoji表情更新则要等待Unicode 11的到来。

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关键词：emoji苹果Unicode

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