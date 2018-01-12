华为新产品斩获大奖，布局智能家居已成事实

IT之家1月12日消息 CES大会上高手云集，各大厂商都想在这种世界级的大会上崭露头角，吸引最多的目光，华为作为著名的硬件制作厂商，很多产品一经推出，就立刻受到众多媒体的关注，其中，最值得注意的是，华为在CES展会期间发布的全新旗舰路由产品WiFi Q2，吸引了众多媒体与消费者的目光，更是得到英国权威科技杂志T3的高度赞赏，被授予“HUAWEI WiFi Q2 T3喜爱产品奖”。媒体表示：该产品可为消费者带来更快、更可靠的网络连接体验。

目前，人工智能和智慧化终端是当下的技术风口，语音识别技术的飞速提升，大大增强了用户体验，在此大背景下，华为智能终端计划应运而生，智能路由器就成为了新的入口，随着华为智能产品越来越多，这个系统会日益完善，早在2015年华为就发布了HiLink战略，围绕“开放、连接、智能”三个关键词，主要包含四个部分：开放的华为HiLink协议，华为LiteOS操作系统，提供高速稳定Wi-Fi连接的华为路由为用户提供一个统一管理的华为智能家居App。

华为拥有多年的通信技术沉淀，在终端连接方面有着得天独厚的优势，其次华为的品牌影响力逐渐扩大，2017年2月Brand Finance公布的“2017年度全球最具价值品牌500强排行榜”，华为位列第40名，在配合华为早就经营多年的线下营销能力，线上线下的双重整合可以让华为拉到更多的智能家居合作商。

华为WiFi Q2分为标准套装（含3个路由，349.99美元）和卫星套装（1个路由器+2个卫星，219.99美元），支持双通道千兆组网技术，可实现全家无损覆盖百兆宽带，即插即用，无需任何配置，最多可连接192台设备，同时，华为Q2作为智能家居的入口可以实现跨品牌连接，只要这款产品支持华为的HiLink协议就可以与华为的Q2路由器进行自动匹配。

而余承东也在微博上高调表示，在2018年年底将会有50个品类、500个型号的智能家电产品加入华为的HiLink联盟，目前华为这款Q2路由器还没有在正式发售，但考虑到华为的产品发布习惯，相信在未来的不久就可以和大家见面了，对智能家居产品感兴趣的小伙伴，可以关注一下。