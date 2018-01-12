ofo被曝订单较峰值跌六成，账户现金仅能支撑一个月

据腾讯《一线》，一位接近ofo内部人士透露，从本周开始，ofo公司账户上的可用资金仅剩下不到6亿人民币，若按照ofo每月4-5亿元的人员工资和运维等支出、以及持续流出的押金计算，ofo手上的现金仅能支撑一个月。共享单车的资金危机或将从二三梯队蔓延至第一梯队。

该人士还称，每月10日是ofo公司发薪日，1月10日当天，ofo在为员工和兼职劳务工人发完工资后，账目上的现金仅剩下不到5亿人民币。与之相对应的是，ofo至今仍欠供应商约25亿元人民币，亏空押金总额约30亿。

这也是继小鸣单车、小蓝单车等企业曝出资金危机后，首个第一梯队企业被传资金困难，如今的ofo正处于“水深火热”中。

据共享单车行业人士分析，目前ofo处于较为被动的局面，2017年10月就传出在启动新一轮融资，至今未有确定的融资消息；而它与大股东滴滴的关系走向破裂，这从滴滴收购小蓝单车部分资产并孵化自有单车品牌可见一斑；更为糟糕的是，ofo投向市面的自行车已经到了大批量更新换代的时间节点。

“如果ofo没有新故事，难有新的投资方进入，而ofo希望讲一个切入四轮业务的新故事，但这又与滴滴直接竞争，遭到了滴滴的强烈反对”，该行业人士告诉全天候科技，这是ofo、滴滴反目的主要原因。