GSA：44家运营商已使用700MHz提供商业服务

GSA发布《全球运营商从LTE演进到5G的报告》显示，全球超过50个国家和地区已经为LTE网络部署分配700Mhz网络，44家运营商已使用700Mhz提供商业服务。

鉴于APT700同时提供FDD和TDD，FDD计划已获得全球业界和监管机构对近40亿人口的全球支持。FDD配置由3GPP（频段28）标准化为2 x 45 MHz，在下行链路和上行链路之间有10 MHz的保护频带。APT700 FDD频段规划（3GPP频段28）的上行链路使用703-748 MHz，下行链路使用758-803 MHz。

APT700也被称为“数字红利”，是将模拟技术转换成数字电视和广播频道后对频谱的再利用。随着全球清频的全面启动，APT700频段正成为亚太、拉美、中东以及非洲主流移动运营商角逐的新领地，有望大大提升全球范围的LTE部署规模。

较之1800MHz，700MHz的低频传输特性非常适合农村广覆盖以及城市室内渗透，能极大降低运营商的LTE初期建网成本、缩短部署时间。同时，700MHz是高低频组网的一个不错的选择，运营商可以将700MHz作为快速、广覆盖的LTE网络来部署，而将高频段作为容量叠加层。APT700频谱之所以在全球广泛存在，基于其出色的广覆盖、室内覆盖能力和创新的无线宽带业务模式，世界各地的运营商都可藉此实现LTE建设目标、增加收入，创造与用户之间的双赢。

GSA报告指出，全球超过50个国家和地区已经为LTE系统部署分配700Mhz网络，44家运营商现在已经开始使用700Mhz提供商业服务。

图：全球700Mhz网络的增长情况