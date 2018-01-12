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工信部：我国域名注册保有量约5000万，位居世界第二

2018-1-12 17:40:42来源：C114中国通信网作者：-责编：仲平评论：

来自中国信息通信研究院的数据显示，截止2017年年底，我国域名注册保有量约5000万，位居世界第二。比2016年增长20%。

其中，国家与地区代码域名(ccTLD).CN与.中国的域名保有量超过2100万，中文域名保有量超过100万。

截止2017年年底，工业和信息化部总计批复域名注册管理机构25家，分别位于北京、广东、上海和江苏等地区，顶级域名55个。

其中2017年新批复顶级域25个，比2016年增长127%。

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关键词：工信部域名

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