工信部：我国域名注册保有量约5000万，位居世界第二

来自中国信息通信研究院的数据显示，截止2017年年底，我国域名注册保有量约5000万，位居世界第二。比2016年增长20%。

其中，国家与地区代码域名(ccTLD).CN与.中国的域名保有量超过2100万，中文域名保有量超过100万。

截止2017年年底，工业和信息化部总计批复域名注册管理机构25家，分别位于北京、广东、上海和江苏等地区，顶级域名55个。

其中2017年新批复顶级域25个，比2016年增长127%。