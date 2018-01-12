消息称ofo亏空用户押金约30亿元，内部人士回应：无稽之谈

1月12日消息，据腾讯科技报道，ofo目前的日订单量已经降为1000万单左右，公司账户可用资金仅剩下不到6亿元，除去人员工资和运维等支出费用，ofo目前手上的资金仅能支撑一个月。同时，ofo至今欠供应商的钱还有25亿元，亏空押金总额约30亿元。

对此，TechWeb向ofo公关部进行求证，对方语音回应称，“这就是无稽之谈，未经确认和证实的消息直接公布。”并表示稍后会有正式的回应发出。

2017年11月，有媒体报道称，“摩拜和ofo小黄车两家企业资金告紧，已经开始挪用用户押金填补缺口，挪用总金额高达60亿元。”

随后，摩拜、ofo双双进行回应，强调报道不实，押金可顺利退还，对是否挪用用户押金一事避而不谈。

2017年12月，《财新周刊》报道称，ofo公司管理层贪腐严重，内部奢侈品消费成风，一人一辆特斯拉。还称“ofo挪用押金超过30亿元，现在账面上可动用现金仅剩3.5亿元。”

对此，ofo在第一时间进行了否认，称贪腐问题的指控严重不实，但未正面回应挪用押金问题。创始人戴威在出席活动时也进行了公开回应，称希望资本理解创业者的理想，但也没有正面回应是否挪用了用户押金。

2018年1月12日，有媒体报道称，金沙江创投合伙人朱啸虎的妹夫欧成效近日在一次论坛上透露，朱啸虎不久前已把所持的ofo股份全部卖给了阿里，按ofo估值100亿美元计算，共套现了30多亿美元。朱啸虎为ofo的投资人，对此，朱啸虎本人一直没有回应。