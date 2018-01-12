健怡可乐增加四种新口味，能帮助公司卖出更多可乐吗？

因为含糖量少，健怡可乐一直是想喝碳酸饮料又追求健康的人士的首选。但正是因为跟健康画上了等号，它也总是给人一种淡然又遗世独立的感觉。

一直以来，虽然在配方上有过微调，但健怡可乐都差不多维持着同一个形象：银灰色的背景，上面写有醒目的大红色Coke，外加用不同字体标注的黑色Diet字样。

（图片来自：CNBC）

尽管它的目标用户群体已经非常稳定了，比如美国总统特朗普就只喝健怡可乐当饮料，一天要喝掉12罐，但这种“一招走遍天下”的营销方法，显然已经落后于这个时代了。

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根据可口可乐公司发布的财报，在过去的几年中，健怡可乐已经成为公司所有可乐产品线中最弱的一块，在刚结束的上个季度，健怡可乐的销售额同比跌幅达约5%。

为了扭转这一局面，可口可乐公司决定对健怡品牌进行改造，将推出四种全新口味的健怡可乐，以及一系列宣传活动。

这四种新口味分别为：生姜青柠（Ginger Lime）、跃动樱桃（Feisty Cherry）、兴致血橙（Zesty Blood Orange）以及反转芒果（Twisted Mango）。

它们全都配有全新设计的包装，绿色的柠檬、黄色的芒果、橙色的橙子、紫色的樱桃，一改过去单调不变的设计，看上去是要吸引更多年轻的消费者了。

当然，最经典款的健怡可乐仍然会保留，满足那些恋旧的消费者。

有新变化是挺好，但消费者会买单吗？

事实上，可口可乐公司已经在之前的几次产品调整中验证了这种方式的可行性。

去年8月，他们停掉了零度可乐（Coke Zero）在美国和英国地区的销售，转而用全新配方和设计的无糖可乐（Coke No Suger）来替代。

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结果证明，这次更新换代的战略是有效果的。在新产品推出后，该产品线的销售额出现了翻倍增长。

11月，可口可乐公司又对无糖可乐的配方进行了调整，推出了一款实用天然甜味剂甜叶菊的新版无糖可乐（Coca-Cola with Stevia）。因为成分更天然，味道也更好喝，虽然还没有正式上线，却已经引起了网友们的热烈讨论。

（图片来自：可口可乐）

而在饮料品种丰富的零食大国日本，可口可乐公司经常会因地制宜地推出一些特别的限定口味。最近，他们就准备在日本推出世界上第一款桃子味的可乐，将于1月22日正式发售。鉴于日本人民对于桃子的偏爱，我已经可以想象到它会变得多么抢手了。

（图片来自：Rocket News）

或许正是受这些成功案例的启发，可口可乐公司希望这次的奇迹也能发生在健怡可乐身上。

不过，摆在可口可乐公司面前的问题，可能并不只是需要刺激消费者的新鲜感那么简单。

尽管健怡可乐已经尽可能地减少糖分、采用更健康的配方，但它所采用的人工甜味剂阿斯巴甜一直引人诟病。研究人员表示，阿斯巴甜可能会致癌，对人体健康有危害。

美国歌手泰勒·斯威夫特就曾因为代言健怡可乐而被公益机构而抨击，称会对儿童造成不利的影响。

更重要的是，健怡可乐再健康，终究还是碳酸饮料，可能会对人的骨骼和肾脏健康有负面影响。一位饮料市场研究专家表示：

这些低糖的碳酸软饮的确解决了饮料行业中的卡路里问题，但这只是一种短期效应，它们的销量在2005年左右达到高峰，从那以后就一直在逐渐下滑了。

据统计，从2005年至今，低糖碳酸饮料的销售额已经跌去了约34%。越来越多的人倾向于去选择其他低糖饮品，而非碳酸饮料。

（特朗普：我从没见过喝健怡可乐的瘦子）

不过碳酸饮料和糖所能带来的那种刺激感，是一时半会儿都难以戒掉的。有需求就会有市场，这也是可乐为什么会成为经久不衰的经典饮料的原因。

下一次，想喝可乐又想要健康一点的人，就可以有更多选择了。