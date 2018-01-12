人类有能力解决环境问题，但都想把问题留给子孙后代

1月12日消息，据Futurism网站报道，每次看到关于全球变暖影响的故事时，里面都会提到它对我们子孙后代造成的影响，以及畅想他们将如何解决这个问题。然而，这恰恰是导致这个问题难以解决的原因之一。

人类可以思考死后的未来场景，但人类的天性中参杂着自私，这让他们产生一种“这不是我的问题”的心态。如果人类能活得更久，这一切就会突然变成他们的问题，变成了一个迫切需要解决的重要问题。

作为未来学家和推动长寿的积极分子，我（本文作者，对抗死亡的硅谷初创企业Nootroo创始人埃里克·马茨纳(Eric Matzner)）不断地向老年人描述在不久的将来寿命延长带来的影响，而谈话几乎总是遵循同样的过程。不幸的是，大多数50岁或50岁以上的人已经接受他们“迫近死亡”的概念。他们不一定“想”活得更久，似乎也习惯了这样的世界。

但是，当我继续扩展关于未来和即将到来的医学进步想法和理论时，他们开始看到这种可能性：也许他们可以活得更长久。一旦他看到这种可能性，我就能看到他们的思维过程开始发生变化，一个小灯泡在他们的脑袋里熄灭了，他们几乎总是不可避免地说：“但是这个星球无法容纳这么多人。”看看下面的图片，你可以理解他们为什么这样想：

图1：随着时间的推移，预期寿命正在迅速增加，而且还在继续增加。

他们突然真的关心起这个星球的未来，哪怕只是一瞬间，当他们认为自己可能活得足够久的时候。老实说，这是我最珍惜和这些人在一起的时刻，因为我现在知道他们正在全心全意地考虑这种可能性，也许，这也是他们第一次考虑我们的时代所面临的最紧迫问题。

从这里开始，我将介绍彼得·迪曼蒂斯(Peter Diamandis)和其他未来学家所教授的“富足”（Abundance）观点，这为我们在这个星球上继续生存提供了一条可能的道路。

图2：生活在贫困中的全球人口比例正在迅速下降

“富足”观点是有关未来的一个指导和安慰性理论，因为它展示了全新的世界：所有人都不会挨饿，也不会为争夺资源而战。我们将生活在一个繁荣的社会，一个解决了所有由我们所引发问题的社会。

我通常以讨论能源为我们陷入当前形势的根本原因来解释这一理论。如果我们解决能源短缺问题，那么能源就可以为解决几乎所有其他问题提供动力。

每天，照射在地球上2个小时的太阳能足够为整个世界提供1年所需的电力。我们实际上已经在追踪太阳能电池板生产和安装增长情况，随着技术呈现指数级进步，其生产和安装似乎正在加速。

正如在发布PowerWall时伊隆·马斯克（Elon Musk）所指出的那样，以今天的太阳能电池板(转化效率20%)计算，只需要铺设相当于德克萨斯州西北部几个县面积大小的太阳能电池板，就可以满足整个美国的电力需求。而铺设西班牙面积相当的太阳能电池板，就可以满足整个世界的电力需求。

太阳能电池板的秘密武器实际上是电池，即使是没有太阳能电池板的电池，因为它们可以使传统能源的生产曲线变得平滑。有了电池系统，人们可以储存在午夜产生的能量。

也就是说，如果太阳能电池板由于某种原因不能产生足够的能量，将来我们很可能会重新采用核能发电的形式，这是相当环保的，特别是如果我们使用钍而不是钚。除此之外，我们还在研究一些更“新奇”的技术，比如核聚变。

现在世界上最大的合作项目叫做ITER，也被称为“瓶子里的恒星”。这是一个惊人的工程壮举，如果它能够成功，将可以创造出巨大的球形磁场，核聚变可产生数百万度的高温，基本上相当于一颗恒星。

如果这个方法行不通，我们还有很多其他的技术正取得进步。对于我来说，比我们用来解决它的实际方法更重要的是，什么是无限的能量或接近那个水平的能量。

首先，我们可以用水来种植食物，但事实证明，在外面种植食物可能并不是最好的方法。日照是短暂的，即使是世界上最好的土地，每天也只能得到8-10小时的理想光照。接下来就是昆虫、寄生虫以及其他传统农业的缺点。更不用说，由于天气、地形、温度、土壤等原因，大多数地方都不适合种植粮食。农场一般也不在人们居住的地方附近，如果食物变质，可能会造成后勤问题。

现在已经在实施的解决方案叫做垂直农业。第一个大规模的垂直农场位于日本福岛核反应堆附近，虽然那里已经被严重的辐射影响。该项目旨在表明，垂直农场可用于种植粮食，即使是在不适宜居住的地区。我们实际上看到，下一个垂直农场有望建在土地短缺的地方(新加坡)，以及生长条件不理想或者不可能发展传统农业的地方(尼泊尔和西藏)。

垂直农场基本上就是它听起来的样子，在室内和建筑物里种植食物，在那里一排排的植物可以堆叠起来。单座大型建筑可以为周围的社区种植食物，而且它只需要经过很短的距离就能到达目的地。垂直农业的另一个好处是，它的用水比传统农业少得多，因为植物生长在没有土壤、没有虫子、没有蒸发的环境中。最重要的是，使用特殊设计的发光二极管，它们具有植物生长所需的特定波长(红色和蓝色)，可以模拟每天12-18小时的日照，促使植物更快生长。

我上面提到的日本农场，在2323平方米的空间里种植了1万多棵生菜，比传统农业生产效率高100倍，同时减少了80%的食物浪费，减少了40%的能源消耗，减少了99%的用水。值得注意的是，这都是有机的生产，没有农药，而且实现了完全本地化(hyper-local)。这确实是农业的未来。现在他们只能种植绿叶蔬菜，但他们正准备种植更大更丰盛的植物。这些垂直农场在美国遍地开花，世界上最大的垂直农场正在新泽西建造，就在纽约市的对面。

现在我们有了能源、水和食物，接下来就是我们在地球上的生存空间。所以事实都证明，地球和美国有很多地方基本上都没有人类居住，我们实际上有足够的空间，只是还没有利用起来。如果世界上每个人都住在巴黎或纽约那样人口密集的城市，那么地球上的70亿人只会占据相当于德克萨斯州面积相当的土地上。

我们有足够的空间，我们可以在所有这些地区建造我们的家园。今天已经有很多先进技术，比如在短短几个小时或几天内，就可以利用3D打印技术将整个公寓和住宅打印出来。我们可以很容易地为任何想要的人提供足够的住房，我想将来我们将为那些没有地方居住的人打印整座城市。

我们不应该生活在有人还住在大街上或者饿着肚子睡觉的社会里。如果我们真的尝试了，我们今天就能解决这些问题，只是我们并未真的投入资源或保持正确的心态。这是一件非常自然的事情，因为我们会找借口不去做，在镜子里看着自己，想知道为什么我们允许社会以这种方式运作。

能源、水、食物以及住房都得到了解决，那么接下来呢？就目前而言，最紧迫的问题是这篇文章开头所提到的，气候变化和我们在地球上可持续生存。我们真的要做点什么，而且行动要快。全球社会似乎第一次真正尝试采取行动来遏制全球变暖的影响。今年巴黎会谈可能是限制全球二氧化碳排放的第一个真正举措，但问题是，即使目前提出的最好建议被采纳，可能还不够。

我们已经下定决心，要阻止气温上升超过2摄氏度，否则我们将看到不利于我们继续生存的变化出现。这就是我们需要用技术解决的困境，这是个悬而未决的问题：我们可以用技术来解决先前技术造成的问题吗？答案是肯定的，这是我们作为一个物种继续前进的唯一道路，我们真的没有选择。

我们什么时候能发明这样的技术，它不仅能阻止温室气体排放，而且能逆转温室气体的影响?这就是所谓的地球工程，它拥有解决我们所创造问题的真正希望。

有些人建议，让自动航行的巨船在海洋中航行，通过喷洒盐水、二氧化硫或其他能将光线反射回大气层的微粒，或者吸收其中的一部分，这样地球就不会变暖。还有一些其他的设备，比如过滤系统可以把二氧化碳从空气中分离出来(比如树木)，并将其隔离，这样我们就可以降低现有的温室气体水平。一家名为Carbon Engineering的公司已经在进行类似研究，并且正在扩大规模。

我真的认为，这才是我们的未来，我们将把我们的资源用于修复这个星球，并把它带回原始状态。未来的工作很可能与恢复地球、恢复世界生物多样性、海洋以及再次获得新鲜空气有关。当人们不再为争夺资源而战，包括石油、水或食物，我们可以将人类聚集起来商讨共同面对的问题，即我们作为一个整体如何持续生存。

这就是寿命需要大幅延长的意义所在。它让人们真正思考未来，迫使我们作为一个社会整体，为可能危及我们未来的问题寻找解决办法。

“富足”给人们带来了希望，让人们真正想要活下去。通过照亮未来的前景，我们也照亮了今天人类的前景。我们不再把这个星球看成临时歇脚的地方，而是生于斯死于斯，然后我们开始把它看作一个完整的系统，以及我们将如何在它的内部生存。

如果你扔掉那个塑料杯，它可能会在接下来的500年左右始终陪伴你，那么你可能会三思而后行，审慎思考这个杯子造成的影响。如果我们把人们的视野扩展到几百年后，那么我们就不得不面对我们这个时代真正紧迫的问题，而不是将其看作是“子孙后代的问题”，然后这些问题就会成为我们所有人的问题。

当我们所有人都“自私地”专注于确保我们的生存可持续性，而未来是光明的，那么我们就会真正走上正确的道路，并确保富足，因为这是我们在这个星球上生存的唯一可行方式。