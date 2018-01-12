关于物联网，IBM副总裁和数据专家谈了这四个趋势

1月12日消息，据福布斯杂志报道，到2018年，联网设备的数量将达到110亿部，这还不包括电脑和手机，物联网（IoT）显然将继续成为热门话题。大数据专家伯纳德·马尔（Bernard Marr）日前与IBM的Watson IoT Consumer Business副总裁布雷特·格林斯坦（Bret Greenstein）对话，讨论并强调了物联网领域的四个主要趋势。

有趣的是，这些趋势中有三种是与其他独特而高度相关的技术相结合的。这印证了“数据是数字转型基本要素”的原则。预计在未来的一年里，包括物联网、人工智能（AI）、区块链在内的技术将会掀起更大浪潮，这些技术都与收集、分析和存储信息相关。

1.AI将使物联网更聪明、更高效

AI无疑是当下最流行的词汇，即每个人都在谈论它，但很多人还是不太清楚它到底是什么。然而，格林斯坦表示，2018年将是理解AI角色的关键年份，因为运行物联网系统的“大脑”将会更广泛的得到应用。随着越来越多的设备连接起来，能够互相交流，AI（包括深度学习、自然语言处理、图像识别以及神经网络驱动的决策）将帮助它们以及我们相互理解。

格林斯坦表示:“在早期，你可以用很多不同的方式在家里创造物联网，可能涉及到很多电线和硬编码。随着时间推移，移动应用程序开始涌现，但它仍然是一种孤立的体验，并没有真正的连接起来。AI正在帮助缩小这种差距。现在，我们看到汽车制造商、酒店和其他公司正试图创造更多的集成体验，并利用AI更好地理解和与人互动。”

2.更高的CPU功率将被用于“边缘计算”

将处理能力推到“边缘”带来了许多好处和机会，以前像相机和传感器这样的前端元素，传统上只能被动地收集数据并在云端处理。格林斯坦说，对这项技术进一步开发是2018年的一个关键趋势。他解释称：“突然间，不仅有了能看到还能理解图像的摄像头，有了学会倾听的麦克风，这些越来越多地将技术推向边缘。”

除了确保只有有用的数据返回到云端之外，边缘计算还可以带来其他好处，比如加强隐私安全。格林斯坦举了一个家庭护理设置系统的例子，在这个系统中，摄像头或麦克风可以被训练出来，以寻找可能表明居民处于危险中的迹象，同时不会侵犯他们的隐私。（网易编辑注：边缘计算是指在物理上靠近数据生成的位置处理数据的方法）

格林斯坦称：“在这种情况下，你可以用摄像头来判断某人是否康复，他们的步态是否正常，或者他们的走路速度是否比正常状态更慢。此外，你也可以捕捉听起来像碎玻璃、东西掉落或者水溢出的声音。因为处理是在边缘进行的，我们可以保持隐私，因为除非有不好的事情发生，否则没有任何东西被发送到云端。”

3.区块链为物联网交易增加完整性

区块链和物联网在许多方面似乎是相互支撑的。区块链是一种分布式和加密数字分类账技术，非常适合记录在物联网机器之间发生的数百万笔交易细节。不过，直到最近，这些技术之间的融合思想才被广泛讨论。格林斯坦认为，虽然合作企业尚未上市，但IBM正在“多个行业”与客户合作，并暗示更多细节很可能在2018年出现。

格林斯坦称：“有些人之所以错过了区块链，是因为他们集中在金融方面，这是明显的用例。实际上，区块链涉及所有的物联网数据，特别是在供应链或所有者之间移动，要求所有的数据被存储在某种不变的记录中。”

在物联网上的许多互动都发生在机器人之间，通常很少有人监督。而区块链记录可提供安全性，因为只有那些具有加密密钥的用户可以编辑或修改他们有权使用的部分。此外，记录的副本在多个(通常是数千个)物理位置之间进行分割，因此没有任何一方能够通过集中控制来操纵它。

4.制造业和工业领域的物联网大幅增加

增强是这个领域的关键，这里的愿景是，智能化的连接技术将继续帮助技术熟练的人类从事手工任务。格林斯坦称：“毫无疑问，物联网的工业领域正在迅速发展。起初，每个人都认为它仅与传感器相关，但现在已经到了深入了解和与人互动的程度。从某种意义上说，这是一种向制造运营商和机器维护人员提供实时数据和洞察的方式。”

有大量的技术手册和过程指南被AI引擎吸收，以便能够提供实时帮助。格林斯坦解释说：“所以人们会提出问题，而不用再看手册了。”

在2018年，我们很可能会看到这一趋势进一步发展，将更多的外部数据集纳入其中。所以在理论上，你的手册不仅会告诉你正确的轮胎压力，它还会根据天气或其他操作条件做出调整。格林斯坦表示：“所以我们将手册和实时数据结合起来，并说‘这是现在做的正确事情’。”