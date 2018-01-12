苏宁云商上修业绩预告：预计2017净利润41.2-42.2亿

IT之家1月12日消息 ，苏宁云商发布公告，大幅上修业绩预告：预计2017年盈利41.2亿元-42.2亿元，同比增长485.13%-499.32%，此前预计盈利8.72日消息亿元至9.7亿元；苏宁同时公布，完成出售阿里巴巴股票，收到出售价款合计约9.4亿美金。

附苏宁云商集团股份有限公司2017年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日。

2、前次业绩预告情况

2017年10月31日，公司在《苏宁云商集团股份有限公司2017年第三季度报告》中预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为87,171.30万元至97,171.30万元。该业绩预计并未考虑公司出售部分可供出售金融资产带来的影响。

3、修正后的预计业绩

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。

三、业绩修正原因说明

公司第六届董事会第九次会议审议、2017年第五次临时股东大会决议通过《关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案》，同意授权公司经营层对公司持有的可供出售金融资产即阿里巴巴集团股份择机进行出售，出售股份总规模预计不超过550万股，占公司持股有阿里巴巴集团股份的20.89%，占阿里巴巴集团股份比例仅为0.22%，并按照投资协议约定执行具体出售安排。

截至2017年12月12日，公司通过纽约证券交易所完成本次股票出售，公司收到股票出售价款合计约9.4亿美金。公司本次出售阿里巴巴集团股票获得资金，将用于支持公司在商业业态创新、物流能力提升以及科技研发等方面的投入，能够有效增强公司市场竞争力，有助于公司经营质量的提升。（具体内容详见公司2017-069号公告、2017-076号公告）

本次交易经公司财务部门初步测算，在扣除初始购股本金以及股份发行有关成本及相关直接费用后，预计可实现净利润约人民币32.5亿元（按照股份出售当日的人民币对美元汇率计算），财务影响的具体情况最终将以公司经审计的财务报告为准。

公司结合财务年结情况，不考虑出售阿里巴巴集团股份的影响，第四季度已实现既定的盈利计划。同时考虑上述交易完成实现利润的情况，对公司2017年度实现的归属于上市公司股东的净利润的预计进行相应修正。

四、其他相关说明

本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，公司2017年度的具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董事会

2018年1月13日