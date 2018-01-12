腾讯回应小黄车“造谣”指责：我们有准确的数据

IT之家1月12日消息 据腾讯科技报道，从本周开始，ofo公司账户上的可用资金仅剩下不到6亿元，其现金仅能再支撑1个月。对此，ofo方回应称，ofo目前订单量保持稳定，资金流非常健康，且已发现大量雷同稿件，相信背后有利益集团推动。

此次事件在互联网内引起了很大的反响，OFO在第一时间发布了声明。

以下是ofo回应全文

针对腾讯科技《一线》栏目今日报道，几点回应如下。

1、ofo目前订单量保持稳定，资金流非常健康。报道中所谓订单量下滑、资金紧张的说法，是没有任何事实依据的谣言。

2、作为门户媒体，腾讯科技采用匿名信源，没有对企业做过任何沟通及采访，杜撰新闻事实，丧失了作为媒体的基本底线，丧失了基本的公信力。

3、在腾讯科技《一线》栏目发布稿件的同时，我们发现在网络上出现大量雷同的稿件。实际上，我们已经掌握了大量证据，有理由相信，这种公关手段背后有利益集团的推动，而且利益集团为了达到自己的诉求已经不择手段。

4、ofo公司法务部已经正式开始起诉腾讯科技的法律流程。对于一切转载和推动这篇假新闻发酵的行为，ofo会一诉到底，坚决使用法律手段捍卫自身合法权益。

随后腾讯也进行正式回应宣称有准确的数据，可以支撑他们的报道。

以下是腾讯回应全文

关于ofo小黄车四点回应的声明：

我们有准确的订单和资金方面的数据，可以支撑我们的报道和结论，也请ofo在指责我们同时给出相应的证据。