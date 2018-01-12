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周鸿祎:王思聪介绍直播问答想让我投，结果我自己做了

2018-1-12 19:49:31来源：新浪科技作者：韩大鹏责编：棱角/实习评论：

1月12日晚间消息，“给我10张复活卡，我才能胜利”，周鸿祎今晚现身《百万赢家》发布会，将103万元现金交到获奖者小容手中。周鸿祎称，近日王思聪将直播问答的模式告知于他，希望他投资，结果他自己做了。

获奖者：不会的题全“靠蒙”

1月11日，在花椒平台上，由京东作为赞助商冠名的《百万赢家》专场中，一位来自广州大学大四女生力克近百万名网友，成功赢得103万奖金，创造了直播答题史单人单场最高奖金纪录。

“没有什么丢人，就是要勇敢露脸”，周鸿祎见到小容脸捂围巾上台，当场要求对方“露面”。小容称，她在广州大学传媒专业读大四，“其实我不会的题也是蒙的”。对于103万现金的分配，她表示：“一半给爸妈，给姐姐3万，剩下部分的十分之一用来做公益”。

周鸿祎：王思聪说他有个“好东西”

为何要涉足直播问答？周鸿祎称，去年12月底，他在日本北海道滑雪，恰巧王思聪也在现场，“王思聪说要跟我说个事，说有个好东西，但雪场太大了，白天我俩就没碰到”。当晚，双方回到酒店谈论此事。

“他给我看了这个节目，他说他要做，产品快要发布了，问我要不要投他”，周鸿祎坦言，他在看到该节目后，认为门槛较低，360完全可以涉足。次日，周鸿祎要求花椒、快直播团队紧急研发该产品，“圣诞节和元旦都别放假了，得突击加班”。

周鸿祎认为，阿里、腾讯等公司也会入局，“与其巨头活活把王思聪碾压死，我就说陪你一起做个兄弟”。不久后，周鸿祎的百万赢家上线了。

对于入局直播问答的意义，周鸿祎称，“我真心话，我不知道能不能挣钱”。此外，他认为政府会倡导这件事，“直播问答是网络直播中的一股清流”。现场图

据360官方称，截止1月11日，《百万赢家》共举办51场直播，累计奖金池达2235万，近250万人次获奖。在此过程中，《百万赢家》创造了单场206万、单人单场103万、单日530万最高奖金金额纪录。花椒联合创始人兼副总裁于丹表示，直播问答打破了以往电视竞答节目人数和时空的限制，用户参与门槛更低、参与感与体验感更强，真正做到了人人参与、全民答题的现象级。未来，360集团与花椒还将投入更多资源和专业化团队，持续打造《百万赢家》超级IP，创新玩法和互动模式。

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关键词：周鸿祎直播答题王思聪

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