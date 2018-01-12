斐讯回应“跑路”事件：图片为PS，新闻为捏造

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IT之家1月12日消息 昨日网上曝光一条消息称，“0元购”路由器厂商斐讯“跑路”。图片显示媒体页面转载文章标题为《斐讯跑路，今日下午到期资产已经赎回不出》。
斐讯官方在昨日深夜进行了回应，其表示网上出现的新闻图片截图为恶意PS制成，事实上相关媒体在当时没有发布任何的新闻，而原媒体也没有原创发布相关文章。
对于网上出现的诽谤谣言，斐讯称将通过法律捍卫名誉与权益，追究法律责任。
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