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助力持续性发展，三星获美环境保护局奖励

2018-1-12 23:16:11来源：IT之家作者：浮生/实习责编：仲平评论：

近日，美国环境保护局（EPA）为韩国三星公司颁发了两项奖励，对其在持续性发展上所做的贡献表示认可。其中一项是前沿冠军奖，用以表彰三星的Galaxy Upcycling计划。该计划旨在回收老旧的Galaxy设备以用作其他的硬件使用。另一项是金层奖，用以表彰三星公司在美国“长期致力于合理回收处理电子垃圾”。

当地时间星期四，在CES期间的一场典礼上，相关机构对三星授予了这两个奖项。

Galaxy Upcycling计划尚将会在今年正式启动。该计划将使用户得以重新利用旧Galaxy手机的软硬件，转而在其他科技产品上发光发热，例如用作闭路电视、游戏控制器或是物联网设备。三星还将为用户提供必要的软硬件工具，以帮助用户改造他们的旧设备。

三星美国客户服务部门的高级副总裁Michael Lawder表示：“为了减少电子垃圾产生，延长现有科技产品的生命周期，我们推出了Galaxy Upcycling计划，将科技资源转化成新的设备产品。这项计划使得产品在别的领域重生，继续延长生命。能因此获得前沿冠军奖，我们深感荣幸。”

环境保护局还奖励了三星的另一项回收计划。据称，这项计划负责任地在美国回收并处理了超过118磅（5.3万吨）的电子垃圾。这也是三星公司连续第四年荣获金层奖。

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关键词：三星

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