涉嫌销售假冒产品，美国再次将淘宝网列入黑名单

IT之家1月13日消息 美国贸易代表办公室连续第二年将阿里巴巴淘宝网列入黑名单，原因是怀疑这家购物平台销售假冒产品。阿里巴巴表示，此举未能反映过去一年该公司对知识产权保护所做出的努力。

除了淘宝之外，美国贸易代表办公室的这个黑名单上还有其它24个在线商店和18个实体商店，淘宝去年也曾被列入该名单。

尽管淘宝网并没有受到直接的惩罚，但这是对阿里巴巴摆脱其网站充满假货的努力是一个打击，说明其反盗版政策不足。