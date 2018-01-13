苹果重返9000亿美元市值

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IT之家1月13日消息 在特朗普政府税制改革的利好刺激之下，美国股市三大股指接连大涨，创下历史新高。在大盘利好之下，苹果公司近期虽然负面新闻不断，但是周五也回到了9000亿美元市值之上。
周五，苹果股价上涨了1.03%，收盘价为177美元。最新资本市值显示为9009亿美元。
苹果近期发生的降速门丑闻，引发了将近30宗消费者诉讼，股价之前也发生了一轮下跌，但是在美股带动下逐步反弹。
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