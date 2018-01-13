戏精！小偷盗窃苹果iPhone X后故意留下他人身份证

IT之家1月13日消息 小偷大家应该都见过，但是像下面这样的“戏精”小偷，你可能真的没见过。这位小偷在盗取了一部iPhone X手机后，故意留下别人的身份证，想误导民警，却因此留下了重要的破案线索。

据钱江晚报报道，近日浙江某派出所接到报案，某超市手机店店内一部64GB版银色iPhone X展示机在凌晨被盗。接到报案后民警调取了超市的监控视频，发现了犯罪嫌疑人的踪迹。并且，民警还发现，犯罪嫌疑人竟然在现场留下了一张身份证。

但是，经过民警仔细对比，身份证上的照片和犯罪嫌疑人并不是同一人。不过，这张身份证却给民警带来了新的破案思路：犯罪嫌疑人此前可能使用过这张身份证。经过调查，民警发现犯罪嫌疑人曾使用这张身份证在杭州某家网吧频繁上网。通过这条线索，民警弄清了犯罪嫌疑人的真实身份。

随后，民警前往犯罪嫌疑人的暂住登记地开展调查。结果出租房里的人并不是犯罪嫌疑人本人。此人表示，自己也不知道犯罪嫌疑人的去向。然而，就在民警刚刚离开出租房后不久，“搞笑”的一幕发生了，竟然有人打电话到派出所投诉“你们上门检查的人态度不太好！”

原来，犯罪嫌疑人在得知有人上门进行居住登记查验时，自作聪明地拨打110投诉。民警翻看小区视频监控后确认，犯罪嫌疑人于案发当天离开后一直没回来，并且看起来似乎短时间内不着急回来。在后方小组支援下，民警确认了犯罪嫌疑人的准确落脚点，最终在其朋友的住处将其成功抓获。

据介绍，犯罪嫌疑人童某出生于1997年，好赌，输了钱就借高利贷。为了躲债，童某平时出门都戴上口罩，身上还时常备着几张通过各种渠道得来的他人身份证。

据了解，此前童某曾因偷用同事手机给自己转账1万元被判处过半年缓刑，并且丢了工作。这次盗窃依然与高利贷有关，童某得手后，将手机在一家通信市场以6500元的价格销赃，钱被拿去还高利贷。

事后，民警在通信市场成功将手机追回。而等待童某的，将会是法律的严惩。