谷歌高管禁止员工讨论多样性问题，遭前员工吐槽

北京时间1月13日上午消息，前谷歌员工在一篇回忆录中透露，该公司的人力资源部门和一名公司高管曾因为他在公司网络论坛上发表倡导多样性的言论而对他施压，此举最终成为他离开谷歌的原因。

该回忆录写于2016年，并于近期公开了出来，其中的言论与此前同样是前谷歌员工的詹姆斯·达莫雷（James Damore）的言论则完全不同。后者曾反对谷歌的员工多样性政策而被解雇，称谷歌为了维护“多样性”观点而刻意偏向少数群体并对女性和少数群体给予特殊照顾。最近的这篇回忆录中显示，在公司内部发表支持多样性言论的人也会被训斥，称一名公司高管不鼓励在论坛中讨论多样性问题。

科里·艾尔塞德（Cory Altheide）正是写这篇回忆录的前谷歌员工，他曾分别在2005至2007年和2010年至2016年在谷歌担任安全工程师。艾尔塞德写道，自己曾在公司内部论坛里发表过支持多样性政策的帖子，但后来因为此事被训斥了。

回忆录中写道，谷歌的管理层和人力资源团队不鼓励有关多样性的讨论，即使这些讨论表达的是支持多样性的意愿。就像公司的一名高级副总裁的态度，谷歌公司内部“不支持太过多样的观点”。

艾尔塞德在该文件中称，他与公司的冲突开始于2015年的夏天。持续数月，员工们围绕一篇名为“如果你认为科技公司中的女性员工比例只是一个‘管道问题’，那么你对此问题的关注度还不高”的公司论坛帖子展开了讨论，而且讨论逐渐变得激烈起来，该讨论最终被公司主管广告和商业化的高级副总裁斯里达尔·瑞玛斯瓦米（Sridhar Ramaswamy）终止了。

该高级副总裁称：“作为一名支持科技公司多样性的谷歌高管和一名密切关注我们公司文化的人，我恳请大家不要再参与此问题的讨论了。谷歌公司不是一个辩论俱乐部，也不是一个哲学课课堂。我们是一家企业，我们有责任确保公司内部的讨论都是以互相尊重为前提的。讨论的话题可以是‘如何使我们的产品更完美’，这种讨论可以带来很多不同的观点，而且对公司有益。而有关敏感话题，比如性别、宗教、人种、和性取向等就不适合在公司讨论。”

几周之后，艾尔塞德又发了一篇新的帖子，题目是“一个疑问”，这篇帖子中指出，仍然有一部分同事在继续讨论多样性问题，而且讨论内容有些偏激，“明显不是出于好意的”。该帖子中还列出一篇由谷歌员工持笔的文章，标题是“黑人与白人不平等”。

艾尔塞德的新帖子引起了谷歌人力资源部门的注意，并要求在之后的一周召开会议。艾尔塞德在回忆录中写道，“有人想知道我写那篇题为‘一个疑问’帖子的动机。我说帖子中讨论的是我们科技产业的问题，我一直都在发表类似的帖子，都是有关偏见、歧视、和社会公平等题材的，我一直相信，这些问题是很重要的，有待进一步解决。”

在2015年9月，人力资源部门再次要求与艾尔塞德进行谈话。当他准备进行视频会议时，他惊讶地发现与他谈话的并不是人力资源部门的领导，而是谷歌第八号员工—主管基础架构的高级副总裁乌尔斯·霍尔泽勒（Urs Holzle）。霍尔泽表示他来此的目的是讨论艾尔塞德从2013年就开始持续发表的“令人担忧”的一系列帖子，并询问他最近发表的那篇“一个疑问”帖子的动机。艾尔塞德当时回应称：“我想指出的是，公司对于多样性问题所持有的‘不问，不说’态度不利于问题的解决。”而霍尔泽的回应则是：“如果你的大部分同事都是纳粹分子，那你还不如不知道这件事。”在会后，霍尔泽又向艾尔塞德发送了邮件，再次明确了他的要求，那就是要求艾尔塞德停止发表有关多样性问题的帖子，也不要将科技产业里其他有关此问题的讨论带到公司中来。霍尔泽在邮件中写道：“正如会上讨论过的，从现在开始我要求你不再发表争议性话题的帖子，我相信你的任务是使谷歌变得更好。我也是考虑到，你写的那些帖子可能造成负面影响，即会诱导其他员工发表违反公司规定的言论。”

这次会议和会后的邮件使得艾尔塞德下定决心离开谷歌，他于2016年1月从谷歌离职。他说，被同事和副总裁训斥的滋味很不好受，而且因为自己的职业特点，也不可能调到公司的其他部门去。他在回忆录中写道：“试图以一己之力改变公司的文化是一个愚蠢的想法，唯一可以让一个只为股东利益着想的公司内部做出积极改变的方法是采取集体行动。”

谷歌的人力资源部门没有对此事作出回应。