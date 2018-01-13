信息流重大改版或冲击广告收入，Facebook股价大跌4.5%

据CNBC网站北京时间1月13日报道，在Facebook周四晚间宣布对信息流做出重大调整后，Facebook股价在周五大跌4.5%，拖累公司CEO马克·扎克伯格（MarkZuckerberg）的净资产蒸发33亿美元。

▲图1：Facebook信息流

在周四收盘时小幅下滑后，Facebook股价在周五盘前交易中最高下跌6.1%。彭博亿万富翁指数显示，随着Facebook股价在周五下跌4.5%，扎克伯格净资产下降33亿美元至740亿美元，把全球第四大富豪的位置拱手让给了西班牙零售业亿万富翁阿曼西奥·奥尔特加（Amancio Ortega）。

扎克伯格称，信息流——Facebook显示广告的重要板块之一——将开始优先显示“有意义的社交互动”，而不是“相关内容”。他表示，这意味着用户花在Facebook上的时间将减少。

此次改版还使得用户能够看到的出版商和企业发布的帖子数量降低。投资者担心，这可能会冲击Facebook的广告收入。

▲图2：Facebook股价大跌4.5%

扎克伯格一直在设法管控去年曝光的俄罗斯借Facebook干扰美国总统大选所产生的影响。俄罗斯被指通过在Facebook上购买广告，植入和推广虚假新闻，干扰2016年的美国总统大选。扎克伯格先是否认了这些报道，但随后承认他错了。Facebook称，有1.2亿用户观看了俄罗斯在Facebook上购买的广告。

Facebook还在去年12月承认，研究显示，对于Facebook的特定使用方式可能会对用户的心理健康有害。在此之前，Facebook前高管查麦斯·帕里哈普提亚（Chamath Palihapitiya）在同一个月批评Facebook，认为它开始破坏社会运作的结构。

这并不是扎克伯格第一次表示公司将改变信息流的算法，降低新闻比重强调与用户更为相关的内容，扎克伯格曾在2016年6月在一篇博文中宣布了这一计划。“信息流的目标是向人们展示与他们最相关的内容。今天，我们宣布对信息流更新，帮助你们看到更多与好友和家人有关的帖子，”他表示。

不过，华尔街并不一定为此感到担忧。市场研究公司GBH Insights技术研究主管丹尼尔·艾维斯（Daniel Ives）在周四晚间发布的一份报告中称，尽管信息流改版可能会延误广告增长，但是从长期来看这是正确举措。艾维斯把Facebook的目标股价从210美元上调至225美元，较周四的收盘价还有近20%的增长空间。

投资机构SuntrustRobinson也在周五将Facebook目标股价从215美元上调至240美元。华尔街多数投资机构都对Facebook的2018年前景表示看好。有17位分析师授予Facebook“强力买入”（Strong Buy）评级，25位授予“买入”评级，只有3位分析师授予“持有”、“卖出”或“强力卖出”评级。