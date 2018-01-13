没有了老朋友的人人网，还是那个人人网吗？

还记得那个帮你“找回老朋友、结交新朋友”的人人网吗？

曾经，当我们这一代人还在上大学的时候，人人网的火爆和普及程度不亚于现在的微信。在上面搜索一下多年不见的老同学，或者去看看暗恋对象的新动态，人人网可谓是“人肉神器”。

但随着我们这代人离开校园走上工作岗位，慢慢变成头发秃了、肚子也大了的“中年人”之后，人人网就像大学里那个曾经玩得挺好但毕业之后再也没联系过的同窗，有些感情你还记得，但就是回不去了。

最近，人人网突然又回到了聚光灯下。新年伊始，人人公司的股价突然出现大幅上涨，最高涨幅接近76%。这把许多人的目光重新拉回在了这个在视野中消失许久的情怀公司身上。

这一次，让人人火了一把的不是那些曾经的老朋友，而是在近期成为风口的区块链。

1月2日，人人对外发布了一种类似比特币的RRCoin，它可以用于直播、社交游戏、商业推广等多个场景中，一般用户、专业内容生产机构、开发者、广告主等，均可以在系统中获得并使用。

人人声称，将以社交网络为基础搭建一个开源的区块链平台——人人坊，并成立一个RRCoin基金会。

受此利好消息影响，人人公司股价在美股上周三开盘后大幅上涨47.39%。

不过乐极生悲的故事时常发生。1月7日，根据链科技的报道，目前人人网的区块链项目已经被监管部门叫停，私募也开始通知退币，公司股价随即下跌7.85%。

看上去，人人这一次的探索和尝试，也许要以“出师未捷身先死”来作结了。

这个曾经红极一时的社交网站，到底经历了什么？

青涩时期

好多人都知道人人网现在的老大是陈一舟，但也许有人不知道，人人网的最初创始人，正是现在的美团CEO王兴。

这个按照传统好学生路线一路从清华走到美国的互联网早期创业者，在看到社交网络的发展苗头之后，便决定中断自己的博士学业，回国创业。坚信六度空间理论可以带起一波发展高潮的他，先后做过多多友、游子图等产品。但也许是切入的领域太细，这两个产品都没能激起太大的水花。

后来，王兴终于找到了那个理想的场景——校园社交。2005年12月，主打大学生社交的校内网（人人网曾用名）正式上线。最开始，它只在清华、北大和人大三所学校中提供服务，用户需要使用自己的学校教育邮箱来验证注册。

在进行了大规模的校园推广活动之后，校内网的用户数急速增长，三个月内就突破了三万人。

而这一模式也确实抓住了那些大学新鲜人们的社交需求痛点：不用再拘泥于发短信和聊QQ，新朋旧友的动态在网站上一搜便知。

更重要的是，由于全部采用实名制验证，而且以学校为筛选条件，这种基于真实关系的社交更加具有信赖感。

这就是已经被Facebook成功验证过的模式。从某种程度上来说，校内网的诞生与Facebook息息相关，无论是从校园市场开始做起，还是运营模式甚至是界面设计，校内网看上去都像是国内版的Facebook。

（Facebook和人人网的对比，图片来自：ChinaRed）

虽然增长是可喜的，不过伴随着这种模式的兴盛，王兴的创业团队在运营上面的压力越来越大，渐渐变得有些心有余而力不足。最终，他选择把校内网卖给了陈一舟的千橡集团。

风华正茂

王兴的退出并没有让校内网停下脚步，相反，在千橡的帮助下，校内网迎来了自己的发展高峰期。

从2007年开始，校内网开始由最初的清华、北大、人大“局域网”，向全国各大高校进行扩张。到年底的时候，已经有2000多所高校进驻，拥有超过1800万在校大学生用户。

当时带领校内网创造这段“奇迹”的，是同样看好社交网络发展前景而选择从搜狐跳槽来千橡的许朝军。

可以说，正是刚刚被千橡集团收归旗下的校内网引起了许朝军的兴趣。他和王兴一样对六度空间理论非常感兴趣，而当时自己任职的搜狐，却一心放在业务模式已经比较成熟的门户网站上面。

在加入校内网之后，许朝军不仅全力投入自己的精力，还拉来了自己的妻子杨慕涵负责渠道推广。在夫妻俩的共同努力下，校内网在中国大学校园中的知名度迅速被打响。

而这个时候的校内网，也刚好迎来了中国社交网络发展的一个黄金时期。

彼时，微博和微信还没有出生，稍微带点社交雏形的就是QQ、MSN这样的即时通讯软件和天涯、贴吧等论坛了。但是对成长在社会发生巨变、经济高速发展时代的年轻人来说，他们对外界事物的好奇和窥探欲从未像今天一样迫切。他们需要更多的渠道和平台。

博客的出现，给他们抒写感想和情绪提供了一片新的天地。年轻人们不用再去买挂着小锁的日记本、背着父母记下自己的秘密小心思，只要有一台电脑、一个账号，你便可以在这张无限的空白纸张上畅所欲言。而且，你还能在中间插上图片，或者配上一段音乐。

（图片来自：简书）

QQ也早已搭起了沟通的桥梁，但在繁杂的联系人列表中，一对一的传统社交方式并不符合用户渴望建立同好圈的需求；天涯和猫扑上的内容的确丰富得多了，但躲在马甲背后的，谁知道是不是一只正在敲键盘的狗呢？

追随着Facebook创办的校内网，找到了校园实名社交这片新蓝海。许朝军曾经在接受媒体采访时表示：社交网络在2006年是萌芽期，2007-2008年是发展期，到了2009年将会变成比较成熟的市场，到时候会产生更多的规模效益。

而就像它曾经的Slogan一样：因为真实，所以精彩。实名制为校内网带来的是高活跃度和高质量的学生用户，他们生产的优质UGC内容是网站流量的重要来源。

那个时候的校内网上，除了学生们经常发的日常生活状态之外，还有很多关于眼下发生的社会大事件的讨论。不知应该算是时势造英雄，还是英雄引领了趋势，那几年的新闻也格外热闹。尤其是2008年，从年初到年尾，大事基本上就没断过。

也正是在那几年，校内网的用户活跃度在最早的“围观改变中国”运动中达到高峰。这些处在象牙塔中时间充裕、好奇心强的活跃用户们，正体验着前所未有的高社会参与度，而社交网络则成为他们几乎所有的情绪表达出口。

没落与转型

虽然立足于学生群体帮助校内网在社交网络市场中站稳了脚跟，但他们并不满足于此。

2009年，校内网更名为人人网，希望进一步扩大自己的用户群体。

那个时候，市场上还有很多基于兴趣爱好的社交网络产品，其中最具代表性、也最对人人网产生威胁的，就是开心网。

跟人人网不同，开心网最开始的目标用户是白领。在建站初期，他们主要依靠一些小的游戏来吸引用户。大家耳熟能详的抢车位、好友买卖等，就都是他们拉新的利器。

（图片来自：香港硅谷）

这些游戏以组件的形式出现在网站上，可以不断推陈出新。因此开心网的主要功能也变得非常丰富，可以在线聊天、分享音乐、玩游戏等等；他们的商业模式也因此变得清晰，即广告+社交游戏。

虽然双方针对的目标用户群体不太一样，但从运营模式上来看，人人网和开心网实在是太过相像。同样是实名制的熟人社交，就连主要功能都差不多。

为此，双方曾经展开了一段极为激烈的市场竞争。在开心网引起广泛关注之后，千橡买下了kaixin.com的域名，推出了另一个“开心网”，并在2010年宣布自己旗下的两家社交网站——人人网和“开心网”正式合并。

这样一来，原本属于开心网的关注度和流量，一下就被千橡集团给截流了。两家还因此而对簿公堂，闹得不太愉快。

让人人网倍感压力的不只是开心网这样的同期选手，在日新月异的互联网时代，后浪总是比想象中还要强劲。

2009年，当人人网和开心网还在等待判决结果时，新浪微博已经横空出世，开始引领新的社交网络发展潮流；随后出现的，还有更年轻更强势的微信，以及各种走小而美路线的豆瓣、知乎、陌陌们。

（图片来自：路透社）

它们所代表的，是社交网络的一次全新迭代：从PC端转向移动端，从开放平台走向封闭圈子，从单一的社交平台变为多种内容的混合体……而在这里，全然没有了人人网的立足之地。

有人曾把人人网的没落归因于内部管理混乱，这个说法不无道理。当时，为人人网的成长立下汗马功劳的许朝军已经离开人人加入了盛大，陈一舟自己接管了人人网。

（图片来自：人人网）

尽管凭借“广告+社交游戏”的模式，人人网成功于2011年在美国上市，获得了资本市场的认可，但在高速增长的惯性之下，公司内部的问题却不容小觑。人事结构方面，主管市场推广的杨慕涵与陈一舟产生分歧，后来选择离开人人网；副总裁杜悦也与陈一舟不和已久，他更是在离职时写了一封言辞激烈的邮件，直指陈一舟“非常负面”（Very negative）。

（被曝光的杜悦离职邮件，图片来自：新浪科技）

高层频繁变动的结果就是，人人网从公司发展策略上开始自乱阵脚。

有人曾评价陈一舟“爱搞投资，但产品对产品的敏感不太够”，这点在人人网的产品功能迭代上有很明显的体现。或者说，人人网近几年的功能迭代基本看不出章法，在2012-2014年这段其他社交产品迎头赶上的关键时期，人人网几乎没有做过什么有效的改进和更新；相反，他们还自摆乌龙似的推出了一些“槽点满满”的新特性，比如让所有人都看到你的黑历史的“过往的今天”。

（图片来自：比特网）

再后来，人人网竟然还做起了类似Instagram的图片社交，网站上原来活跃优质的UGC内容，也渐渐变成了无味的鸡汤。这些变化非但没有为公司带来太大的回报，反而伤害了很多早期用户的用户体验。

2015年，人人网放弃了曾经最核心的特性——实名制，开始彻底的转型。

如今再打开人人网的PC端主页，你会发现原来熟悉的那个充满老朋友们状态分享的时间线主页，已经被各种网红主播所取代，这是人人网为其新推出的“人人直播”所设置的一个入口。尽管用户还是可以点选侧边栏中的“新鲜事”跳转到原来的人人网页面，但只要打开renren.com这个域名，都会先看到这个直播入口。

在移动端的转变则更为彻底。在App Store的产品介绍页面，我们可以看到，人人对自己的定位已经变为“校园直播交友”。

图片、直播、短视频，如今什么最火，人人就做什么，但在什么东西都套上去之后，想象之中的叠加效应却没有出现，单看这其中任何一个细分市场，人人网似乎都没能取得特别令人满意的成绩。

对人人网来说，它成于校园，但后来的衰落也与一开始的定位脱不了干系。在刚起家的时候，校园社交是帮助它飞速成长的利器，但当那些曾经活跃的学生用户伴随着升学与毕业渐渐淡出这个曾记录自己青春岁月的网站时，人人网的价值可能也就剩下在上面“人肉”和扒黑历史了。

因此选择改名为“人人”、放宽注册限制、强推社交游戏等方式，就成为它续命的丹药。但如果从做大平台的角度来看，这条路上已经站满了很多先来的玩家，想要从中突围并不容易。

（现代人的一天，图片来自：营销启示录）

没能赶上移动互联网的发展大潮更是一个致命性的因素。从简单粗暴地“借鉴”Facebook的app页面，到后面并不清晰的产品迭代逻辑，人人此前在移动端的布局效果聊胜于无。

到头来就是，他们希望拓展的新用户群体并没有来，而原来的那批忠实校园用户，也渐渐地流失掉了。曾经的国内第一大实名制社交网络平台，就这么一点一点地没了声音。

人人还在，只是不再是我们熟悉的那个了

如果不是因为人人网要做RRCoin的新闻，我可能都不会想起来再去登录一下自己的人人账号。跳过首页五花八门的直播推荐之后，终于又见到了久违的时间线。只是，有一种陌生又熟悉的感觉。

人人竟然还在……

我看到一位久未谋面的朋友发了这么一条状态。而这一条信息，还是发自2017年1月。是的，在我的时间线中，好友最新的活跃记录已经是差不多一年前了。

身边的观感确实也是这样，曾经天天上课刷人人的朋友们，现在早就变成了刷朋友圈、打农药、看视频。我们不必再去人人上寻找老朋友，而想要认识新朋友，也有更多更有趣的产品可以尝试。

数字所呈现出的结果更加残酷一些。在2011年刚上市的时候，人人网的市值高达74.82亿美元；而到了今天，这一数字已经缩水到了8亿美元。

（图片来自：华尔街日报）

我们曾经历它最好的年华，但如今似乎芳华已逝，斯人不再。

但就在大家都觉得作为社交平台的人人已经没落了的时候，这台老车也在为自己寻找新的出口。2015年，陈一舟宣布，公司将转型做金融投资。

其实从2009年2月开始，人人公司就已经开始在金融投资领域进行布局。截至2015年底，人人共发起或参与投资达37次，其中13次发生在“互联网+金融”领域。

这里面，有位居美国互联网金融企业前50名的分期网站SoFi、股票组合交易网站Motif，以及房产众筹平台Fundrise；在国内，人人也先后对雪球、金斧子、票据宝等平台进行了投资。

（图片来自：福布斯）

促成这一切的，正是被认为“把人人的一手好牌打烂”的陈一舟。作为一个眼光精准的投资高手，他曾经因为几次成功的投资被业界认为“股神”，如今，他也准备用精明的投资来为公司力挽狂澜。

我们是一个运营型的公司，投资只是我们辅助的手段，为股东创造财富的手段，也是公司生存的手段。

不过就像投资高手们喜欢“放长线钓大鱼”一样，陈一舟看好的，除了这些公司能够带来的财务回报之外，更多的是它们能够对公司的现有业务所进行的改造和融合。比如人人早年投资的SoFi，就是把社交和金融结合在一起的校园贷服务。

他还曾经在采访中表示，之后，互联网金融业务或将成为公司的主要收入来源。

（人人分期，图片来自：TechNode）

从人人的最新财报中可以看出，金融在公司的业务布局中所占的比重的确越来越大了。只不过，亏损也是常有的事。

陈一舟瞄准的另一个新领域是交通。他认为，智能手机的出现完全颠覆了交通行业的传统模式，这方面也大有可为，尤其是与金融行业相结合之后，这里面会迸发出很大的想象空间。

目前，人人已经投资了美国卡车O2O公司Trucker Path、国内的罗计物流，以及二手车电商平台易拍，他们还推出了自己的二手车金融服务——人人租赁。

在2017年第三季度，二手车业务共计为人人公司创造了4230万美元的营收，帮助公司的总营收获得了245.3%的增长。

前几天，人人的股价又因为要进军区块链市场的消息而出现剧烈波动，虽然RRCoin的发行疑似被紧急叫停，但相信人人在互联网金融领域的探索脚步不会轻易停下来。

这样的人人，的确与我们印象中那个记录青春岁月的社交网站大不相同了。

今年，第一批00后就要走入大学校园，迎来他们多彩的18岁了。对他们来说，人人网这个主打校园社交的网站，已经成为一个异常陌生的字眼。

而曾见证它辉煌与传奇的第一批90后们，早已离开校园多年。在繁忙工作之余，还有谁能想得起那个帮你找到小学同学的人人网呢？

也许不是我们抛弃了它，而是它已经成为了历史。