想把车里的声音给接管了：详解Bose在CES上展示的新技术

当你开车上班，想要让Siri帮你发送一条短信，但是笨笨的Siri却没有办法在音乐中分辨出你的声音，是不是让你很恼火？

当你下班回家，你坐在车里，总想着把这首歌听完，但是数字音乐糟糕的音质，是不是会让你的耳朵一阵阵难受？

当你开着车载着全家人一起兴奋地去游玩，家人在后排欢笑，司机座位上的你却听不清他们在说什么，也没有办法加入到对谈，是不是很失落？

无论是为了让人们和汽车能够更好的沟通，还是让人们更好地享受音乐、或者让人们之间能够更好的交流，汽车音响系统都有很长的路要走。而Bose这次在CES期间拿出了多项深藏在实验室里的神秘技术，让我们看到了未来汽车内“声音环境”的样子。

想知道它都晒出了哪些黑科技？快跟着我们去看看吧。

BOSE CLEARVOICE：让车载智能助手能够听清你

尽管在车内进行语音操控已经成为主流，但是成功率往往不高，因为旁边人的交谈声、背景噪音、回声和其它干扰声音会妨碍语音通信和指令功能。甚至，只要车载电话有来电，当前系统便会自动暂停音响系统里的音乐。这让在车内保持不间断、流畅地免提通话，或者使用其它语音交互，都变成了一项挑战。

换句话说,智能助手哪怕再聪明，如果它都“听不清”你，又有什么用呢？

为了解决这一难题，Bose推出了ClearVoice技术，突破性地整合了信号处理软件和麦克风阵列，大幅提高了车内语音通信清晰度。

提高到什么程度呢？在Bose这次的展区上，工作人员向PingWest品玩演示了这项技术带来的巨大差异。同样是让Siri发送一条短信，在开着非常响的广播音乐的条件下，在没有启用ClearVoice技术时，Siri并不能从背景音中识别出人声，指令和背景里的广播全部都混在了一起，发出了一条完全混杂的信息；但是在开启ClearVoice后，Siri能够成功区分广播里的声音和人声，按照工作人员的指令准确地发出了一条短信。

而Bose的工作人员告诉PingWest品玩，不仅仅是类似广播或者音乐这样的背景音，哪怕是乘客在打电话这样的自然人声，ClearVoice技术也可以识别出来然后把它们过滤掉，从而能够保证指令的准确接收。

“现在车载语音助手的使用频率不高，一个很重要的原因就是识别得不够准确，或者需要人们一遍遍地重复。”工作人员说，“但是有了ClearVoice技术，人们不用一直重复，很自然地说话，汽车就能听到。”

同样的，这项技术还可以用在改进车内通话质量上。当ClearVoice被开启后，车内的背景噪音都被过滤掉，让通过车载电话拨出去的电话声音质量大大改善。

这个是怎么做到的呢？

Bose汽车系统部副总裁Marc Mansell向PingWest品玩透露道，这是Bose团队数年来一直在研究的一个难题，他们已经开发出了一些最佳的信号处理技术，帮助处理这种复杂的声音混合情况。

例如，Bose AudioPilot噪音补偿技术可防止音响系统的原音重现性能受到路噪和风噪的影响。他们还提供引擎谐波降噪技术，专门消除引擎产生的恼人谐波噪声。

而随着导航系统、安全警告、免提电话等这些其他类型的声音变得更为普遍，Bose可对已有功能进行扩展，让整个车舱声音环境更为有序。对于像ClearVoice这样的技术，可以通过将其植入到音响系统的功放中，同时增加麦克风阵列（或使用车内现有的麦克风），相对轻松地整合到Bose的音响系统中。

现在，Bose ClearVoice技术仍处在开发阶段，Bose也希望能够和全球汽车制造商合作，让这项技术能够尽快应用到未来的车型中。

选择将这样一项还在实验室里研发的技术在CES上展示出来，Bose也有自己的考虑。

与传统的汽车音响或后市场改装系统不同，从成立之初，Bose音响系统就是为每一款车型特别设计和调音，并在原厂进行安装的。这一革命性的创举，使汽车从一个原本不适合听音乐的环境转变为移动的音乐厅。

从那时开始，Bose就致力于专利扬声器的设计，先进的功率放大器和数字信号处理技术的研发，以及Bose独有的汽车音响设计分析工具和领先的调音技术。

而现在，随着智能语音助手时代的到来，管理车内声音也成为了非常关键的一环。Marc Mansell表示，“随着有越来越多的语音控制式设备与功能进入车内，我们可发挥我们在声学、声音信号处理和原音重现方面的专长，帮助避免声音之间的相互影响与干扰，并最终带来最为理想的体验。”

新音频技术和概念系统：管理好车内一切的声音

除了ClearVoice以外，Bose在CES期间还展示了改善车内聆听体验的新音频技术和概念系统。

比如，Bose把自己大名鼎鼎的降噪耳机带到了车里。后座的人和司机有着不同的音乐品味？完全没问题，只要戴上耳机，就可以隔绝到周围的声音；但是如果车上的人想要沟通，同样可以打开车上的沟通频道，来实现不同人之间通过耳机的对话，这样可以改善车内乘客沟通质量，以及在前座和后座之间实现不同音量控制。

Bose的各类产品，同样都可以配合这个车内系统使用：

不过，如果你是非常追求音乐品质的人，或者是那种会坐在车里，静静欣赏一首歌的人，那么Bose SoundTrue音源修复技术可能会对你来说更有吸引力。

这项技术能够提高各类数字源音乐（例如：流媒体音乐、卫星广播和高清广播）的还原度。

很多资深乐迷都知道，数字音乐它们在录制和压缩的过程中通常都会损失掉一部分音质，所以这也是很多人不喜欢数字音乐的原因。但Bose这项音源修复技术，可以用算法来持续监控音乐质量问题，并自动增强音乐信号被压缩时损失的深度和空间感。无论对于何种数字源的音乐和声音来说，此项技术都能将音乐和声音还原成更接近原始录音时的音效。

如今，部分精选的Bose汽车音响系统已采用了SoundTrue技术。从现场配备了这项技术的保时捷Panamera上，我们打开了滚石乐队的现场演奏，没有进行音源修复的时候，背景音颇为浑浊，低沉的鼓掌声像是蒙着布，被掩盖住无法穿透；开启音源修复之后，它会把更低的频率找出来并补全，这时候现场和着节奏的鼓掌声，突然变得非常清澈，就像在耳边响起。

所谓「没有对比就没有伤害」，当打开SoundTrue之后，你可能再也无法忍受没有被修复的音源。

另外，Bose还展示了一项技术——把扬声器藏在座椅里！这项还在研发中的技术，带来的效果非常的奇妙——可以让不同座位上的人听到不同的音量，从来带来完全不同的音乐效果。甚至，还可以通过这样的技术，用音乐来打造一个非常自然的隐私空间，让前座或者后座的人可以自在的交谈。

这项技术，同样是在实验室里经过多次的演进和打磨，才有了现在的样子：

这些技术，只是Bose在汽车音响系统上创新的冰山一角。或许这种对于先锋技术的尝试和痴迷，也正是Bose创始人Amar G. Bose博士一直不变的初心。