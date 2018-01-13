贝索斯夫妇捐赠3300万美元，为“追梦者”提供大学奖学金

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据科技博客TechCrunch北京时间1月13日报道，亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）和他的妻子麦肯齐（MacKenzie）刚刚向慈善机构捐赠了3300万美元善款，这笔善款将被用来向1000名“追梦者”（Dreamers）提供大学奖学金。
所谓“追梦者”，指的是那些在美国前总统奥巴马时代因“童年入境暂缓遣返”（Deferred Action for Childhood Arrivals）项目而获得了美国居留权的童年入境非法移民。
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