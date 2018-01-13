CES 2018的江湖神秘传说

有人的地方就有江湖。

这个道理放在内华达州沙漠边缘的城市同样奏效。CES如同科技界的春运，机票、酒店爆满，欧美群众与亚洲群众找到了各种理由挤在一起，用英文或者中文相互问候，或者一起在厕所门口排队，其乐融融。

江湖有了，传说肯定不能少。特别是CES 2018大展开展前一天，天空风云突变，天气从万里晴空换成倾盆大雨，当地土著表示压力很大，因为距离上次下雨，已经是3个月前。这时候故事就来了：

神秘传说1：LVCC展馆大停电

其实这不是传说，LVCC展馆确实停电了。LVCC可以理解成为CES展馆中最最最主要的展馆，能进入参展的厂商多少有些实力，当然更有实力的厂商会自建展馆，此为后话。

总之现场很混乱，老外很兴奋。紧急避难灯亮起，停水停电。LVCC的群众、展商、媒体混做一团，依次排队，被保安大哥赶出展厅。

事后CES主办方给出解释，由于大雨破坏了场馆附近的变电站，导致展馆停电。其实理由什么的根本不是重点，停电也是一种体验啊，随即有老外开启直播模式，或者相互采访。几乎每一个老外都是戏精，停电前一刻、停电后一刻、停电时自己分别在做什么，和谁说话，自己的想法可以在事后重新再演一遍。

同时神奇的事情还有，在停电状态下，后勤厨房给媒体中心提供的冰块、饮料和食物依然充足，汉堡和沙拉在此刻体现出了优越性。恢复供电后，大伙纷纷起立，原地鼓掌。

神秘传说2：幽灵展商

CES新产品消息井喷相当正常，但如果真的身处拉斯维加斯，你会觉得这很不正常。不要说新闻传说中的新产品，就连品牌展台在CES官网上都压根搜不到。

没有注册CES展位信息，通过各种手段蹭CES热度也已经是业内常态。例如戴尔、联想会包下威尼斯人酒店Sands expo路口的咖啡厅，摆上最新的产品，顺便还能提供食物和饮料，相当惬意。

相比之下，更多厂商似乎选择了神秘参展。展台是不存在的，但新品肯定有，也肯定在拉斯维加斯发布。只不过出现地点是在拉斯维加斯众多酒店的其中一个套房内。这种展出属于邀请制，新品消息会悄悄随着CES新闻大流混入其中，成功上位。

即便知道具体发布房间，人们也难以进入。拉斯维加斯酒店对高端套房的管理服务相当严格，进入房间内通常需要通过2、3个关卡，2张以上ID卡。紧接着国内就能在电商平台上搜到对应商品，根本不需要什么产品发布会。

神秘传说3：谷歌被水冲走了

租赁咖啡厅，高端套房的参展玩法，对于已经超过50年历史的CES而言其实都比较基本。真正财大气粗的是在展馆对面自建展馆，自成一派，无需通行证，谁来都欢迎。谷歌就是这个例子。

今年CES智能语音助手几乎成为了每个厂商相争的热点，派系相当明确的只有两家，分别是亚马逊Alexa和谷歌语音助手。后者干脆把展台造成了一种盛大派对的氛围，现场只需要与语音助手对话，就能参加活动，免费获得咖啡、食物，或者参加游戏获得机顶盒、音箱。

问题不在展馆，而是老天。正如最前面所说，数个月不下雨的拉斯维加斯来了一场暴雨。临时搭建的展馆怎么可能会想到老天还有这种魔法攻击，暴露在外的设备和建筑瞬间瘫痪。直至第二天天气晴朗，展馆才恢复正常。

顺带说一句，设在威尼斯人的亚马逊展台完全躲过了这次魔法攻击，当然也不能排除这场大雨是亚马逊召唤来的（大雾）。

神秘传说4：Netflix和NASA凑热闹

Netflix和NASA是为数不多至今没让人弄明白为什么来参展的品牌，前者指做了一件事情，把展台变成冰箱，塞进了无数个身材苗条的演员cosplay讲解来自平行世界人造人《碳变》的故事，重点是说得有模有样，让众多人信以为真，直至走出展馆才恍然大悟：刚才那帮讲解员是不是在框我？

NASA完全是凑热闹的状态。外星探测器什么的跟数码消费电子展一点关系都没有，最后一小块地方实在想不出放什么，索性再造个宇航员模型，给大伙拍照好啦。

神秘传说5：不会英文，你可以说中文啊！

除了Central Hall和Notrh Hall的大馆会有重大产品发布，剩下的展馆更多是被占地面积相对更小的展商占领。你会发现其中一些画风相当熟悉，名字是拼音甚至中文。

相比起美国本土品牌，来自国内的数码厂商同样占据了很大份额，其中不乏在亚马逊上热卖的Anker，更多的品牌则可能在国内默默无名，但在美国本土小有名气。

可以试想这样一个场景，买家和展商交谈甚欢，交换名片，然后相约3天后深圳华强北星巴克再见面。

无论如何，历时一周的CES 2018在落下帷幕的同时，新一轮的数码装备升级竞赛已经就此展开。参展形式终归是一个手段，如何赚到钱才是正经事，瑞雨兆丰年的拉斯维加斯，兴许也寄托着厂商们对今年的一点期待。

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