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实物版支付宝老黄历正式问世：全球限量1000册

2018-1-13 11:56:43来源：IT之家作者：小侃责编：小侃评论：

IT之家1月13日消息 据支付宝官方消息，实物版支付宝老黄历已经成品出厂，全球限量1000册。

支付宝老黄历部分内容跟支付宝和淘宝有关，比如“宜开通亲密付”、“宜购物车装满”、“忌上传买家秀”、“忌取快递”等，也有“宜年会举手发言”、“宜打星星球”、“忌嘘寒问暖”、“忌自我炫耀”等比较搞笑的内容。

据介绍，实物版支付宝老黄历其实也是一本很好用的线装笔记本，将于下周上架蚂蚁会员页面，可以使用积分进行兑换，感兴趣的朋友可以关注一下。

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关键词：支付宝老黄历淘宝

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