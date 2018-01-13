CES 2019，5G的盛宴

英文里有个老问题，“无时无刻不在的是什么？”就今年的CES 2018来说，答案是5G。没错，就是那个刚得到批准的，将成为未来移动设备标准的，最最重要的通讯协议。在CES 2018展会开始之前，很多厂商就表示5G会影响他们所有的产品通告。我们认为主流美国运营商和全球硬件制造商都会在他们的发布会上针对5G有所表示。不过除了一些小型演示之外，5G技术并不会在展台上过多呈现。

在今天名为“移动端创新：5G如何开启未来”的小组讨论上各方给出了原因：尽管5G标准最终成型，5G标准经过了一系列成功的测试，全美四大运营商之二也公布了5G在2018年的部署方案，但整体硬件准备还没有完成。不过很快就可以完成了，下面是一些即将上市的5G信息。

5G是什么

第五代蜂窝技术（5G）理想状态下可以提高当前数据链接速度至10倍甚至100倍，缩减响应延迟到“难以察觉”的地步，提高安全性能，从根本上增加每个网络的体量。

拥有更高带宽的无线电信号和多个天线还有更快的处理器，预计5G将实现接近宽带的无线通讯水平。在本周早些时候的Samsung媒体发布会上，执行官Tim Baxter称5G将“把光纤铺设到你的口袋中”。5G的应用范围将远远不止移动设备。

5G会有多普及？

如果你相信AT&T、Qualcomm、Samsung、T-Mobile和Verizon的说法，那么5G无线网络将会影响一切，包括过去很少接触蜂窝技术的设备和领域。在CES小组讨论上，来自Qualcomm的Cristiano Amon表示，“通过5G技术，一切都会变成无线的，不只是移动端，基本上所有都会是无线的。”Verizon的Hans Vestberg表示5G“从更深远的意义上讲，将为工业和社会带来变革。”

5G会如何做到这些呢？

高带宽：会允许5G替代有限光纤宽带，允许4K级VR/AR或者8K级视频传输。

低响应时间：将会允许自主驾驶汽车和交通系统内别的工具和汽车进行协调。

安全：从开发之初就写入5G系统来保证运输工具不会被人控制并被武器化。

更大的网络：更大的网络将允许包括间歇联网的低带宽应用在内上百万物联网（IoT）设备接入。

更大的规模：将允许大型公私领域，比如整座城市，医院，工厂内的从摄像头到电脑系统全部联入其中。5G的最初设计用户是商业用户，让自动化企业能过通过5G网络收到远程管理。

预测一切是很容易的，但是他们是否会如预测中的轨迹行径呢。小组讨论暗示，因为大量用户已经习惯互联网服务，5G的普及速度会比4G快。

同时，5G很可能带来社会型变革。在CES讨论上，Qualcomm的Amon提到4G智能手机给银行业带来的变革：今天，一般人在手机上办理的银行业务比在网点办理的多。5G将会让人们期待更多这样的变革。

陆奇在讨论会中表示，5G给视频业务带来的变革将会是巨大的，会逐渐“替代大量语言交流”。他同时期待可交流AI，自主驾驶汽车，未来城市基础设施设计从5G中大大受益。

固定5G和移动5G有什么区别

固定5G（在家庭、办公场所、学校里专用的5G）和移动5G的区别是用户可以在不同的地区享受到移动5G服务。T-Mobile 宣称AT&T和Verizon正主要致力于提供固定5G业务。据T-Mobile消息称，固定5G业务更便于安装利用，而移动5G业务还有一些技术问题要克服。

AT&T反驳这一说法并宣称将在2018年为12个不同市场提供移动5G业务。在小组讨论会上，Verizon的Hans Vestberg似乎证实了T-Mobile的猜想，表示Verizon在2018年提供的3-5个市场的5G业务将主要通过预标准5G硬件提供用户宽带业务，这样，公司可以把更多力量投入到5G相关的技术和网络开发中去。不过尽管最初供应范围不大，Vestberg表示：“Verizon将会是第一个，也会是最重要的那个”

一些关键的5G技术

5G应用需要新技术和对现有技术的更新。下为一些关键技术。

无线电波和无线电设备

你的手机无线电叫做“蜂窝无线”，因为蜂窝技术依赖对无线电波的接收和传递。设备距离信号塔（传播无线电到互联网的塔）的距离将决定你的手机使用多少能量同信号塔交互。

就像4G替代3G，3G替代2G的时候一样，运营商们会在信号塔上安装新的5G交互设备来在这个频率上允许型号交互。Qualcomm提供了“可调节”式无线电波方案使得在无线电频率、宽带、窄带之间交互成为可能，以此兼容4G到5G的过渡期。新的无线电芯片和手机内的信号发射器也是必要的设备。

毫米波广播

也许你在机场安检设备上看到过毫米波这个词，后向散射X射线扫描仪用的就是这个波。也许这会让一些人担心广泛提供5G无线业务会不会导致辐射。但需要注意的是他们是不同的技术。研究表明毫米波对有机组织没有影响。同时，我们现有的无线电波段也对有机组织没有任何影响。

5G选用毫米波是他们特别擅长在300-600米上以低能耗进行大规模数据传递（1-5GB/S的速度），同时毫米波谱在全世界都开放。但是毫米波穿透建筑物的能力有限，一般只能传达到视力范围内的设备。甚至连雨水都能影响它的传递。尽管Verizon的Vestberg表示对于毫米波在视线内和半视线内的传播测试“比我们预测的好得多。”5G运营商依然任重道远。

多频率支持

低、中、高频率无线电波将会被用于5G数据传播。低频率（600mHz左右）电波可以轻松穿透建筑物并为中等频率电波（1900mHz左右）提供带宽支持，尽管高频率电波（60000mHz）不能穿透建筑或者物体，他们可以提供远距离通讯服务。中等频率电波是当下蜂窝设备的主要交互频率，低、高频会为其提供支持。

T-Mobile在全美范围内购买了大量低频率波谱，允诺在从东海岸到西海岸的范围内提供5G通讯业务。同时它承认5G很可能需要低、中、高三档波谱。在小组讨论期间，Qualcomm的Amon也表达了对这一观点的认可，表示将需要“高段”、“低-6段”和“对现有（中）波段重置”来支持5G通讯。Amon说道：“5G不是选择毫米波或者选择一个（低频率）波段。而是所有波段通力合作，5G拥有Gigabit LET做基础来实现一个更密集的毫米波通讯。大量Gigabit会在一个系统内合作。”

阻碍是什么？

美国的运营商们都热切的期待在美国提供他们自己的5G业务，然而硬件并没有完全做好。根据Qualcomm的Amon，40多家公司一起来加速5G的标准化，“去年底3GPP协议的通过是很棒的成果。”，3GPP是第一条5G通讯协议。不过尽管业内都很努力，目前还没有最终成型的芯片或者设备。Amon表示期待在一年后的CES 2019，他“能在5G网络环境下展示Snapdragon的5G手机”，暗示Qualcomm在2018年不会发布移动5G产品。

今天，各大公司可以在原型网络上构筑原型机、芯片和天线。但是在5G标准最终成型之前，芯片和天线不会定型。在这些产品可以大规模生产前，消费者不会接触到5G。这个开发-发布周期根据产品的不同，预计将至少消耗1-2年时间。

固定和移动5G的测试已经进行了一段时间。陆奇表示在目前大部分在美国进行的测试工作会在2018年散播到中国和世界其他部分。美国运营商普遍表示2018年会是“通向5G”的一年，包括快速LTE系统，高级数据和大量MIMO天线阵列会在5G最终上市前被设置好。Verizon的Vestberg表示在2018年5G的生态环境会得到发展，各种产品会在这里得到测试。

值得注意的是，尽管韩国在4G部署上十分激进，却迟迟没有开始5G部署。欧洲的消息可能最早要等到下个月在巴塞罗那世界移动通讯大会才会发布。

那么5G到底什么时候会来呢？

尽管AT&T在CES会前表示会在2018年提供超过12个移动5G业务。Verizon允诺将会在AT&T之前进行他们的固定5G部署。小组讨论会则认为5G不会在2019或2020年前得到大规模部署。

Qualcomm的Amon表示2019年早些时候上市的“旗舰级智能手机”会是第一批可以进行5G通讯的设备。所以T-Mobile许诺的在2019年早期部署，到2020年全面开展5G业务还是很务实的。

换句话说，期待CES 2019吧，5G会在那时候大放光彩。今年的工作主要是打基础。

了解最新最全的CES 2018资讯，速去IT之家CES 2018专题页（点此前往）及新品汇总贴（点此前往）