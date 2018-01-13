拍出流光溢彩大片：拍摄夜景车流轨迹教程

虽然现在玩明信片的人少了很多，但看到以前一些明信片还是会很怀念的。特别有印象的是那种拍马路车流的光影轨迹，实在是太好看了，就喜欢上摄影这门艺术。后来买了相机，自己捣鼓了一番才知道，拍摄夜景车流看似很简单，其实也并不难，运用好你手上的设备就可以啦，看完这篇文章你就会明白个中奥秘。

一、拍摄器材的准备

想要拍出好看的夜景车流轨迹，一般的入门级单反都可以拍得出，在参数设置上要花些许功夫，一般单反相机都会有M档模式，连现在的智能手机拍照都有M档模式。镜头方面选用标配的狗头或者28mm以下焦段的都可以，有条件的买个鱼眼镜头，拍出来的视觉效果更加震撼。

三脚架自然也是标配的器材，在长时间曝光的情况下，即使是最厉害的铁手功老司机，也很难单靠手持拍摄长达数秒乃至数十秒的慢速快门。

对于拍摄车流轨迹这种类型的照片，影响曝光大小的参数主要有感光度、光圈大小和快门速度这三个方面，调节好这三个参数是拍摄好车流轨迹的关键，一般我们参数会这样设置：

1、将相机的ISO感光度设置为最低值，一般是ISO 100，有些尼康高端机型会低到ISO 64，这设置的目的是确保画面质量处于最优状态，噪点最低，同时也能起到延长曝光时间的作用；

2、一般在有环境光的情况下，光圈值会在f/11或者更小，这样拍出来的路灯会呈现星芒状，快门速度最好在10秒以上；

上面这张图就是快门速度不够慢，拍出来的车流轨迹不连贯。还有的是要注意红绿灯的亮起时间，要不然车子不动拍出来没有光轨。车辆流动得顺畅，拍出来的画面更细腻更好看。

还有一种情况是ISO 100，最小光圈，但是快门速度只有几秒就曝光过度的话，这时候需要额外的辅助工具，就是ND滤镜，又称减光镜。装在镜头前面，可以延长曝光时间。

二、拍摄时间选择

要拍摄车流光线轨迹，首要条件是车要开车灯才能完成的，所以一般最佳拍摄时间是，在傍晚的时候，天空不会是黑压压一片的，而是黄昏色的。驾驶员也会开车灯，路面灯光都亮了起来，画面感更丰富。

三、拍摄地点选择

一般来说天桥是最好的实践地点，相对于地面来说会比较安全，不会阻塞交通。不过天桥有个缺点是构图太单一了，但是拍得好不好还是看技术。在天桥拍无可避免的是拍到天空，正如前面所说的，最好在天色将暗未暗的傍晚时间拍摄。

有时候天气不如预期，我们可以选择在路面上，用低角度的方式去拍，用高楼大厦做背景，不仅能拍到车流轨迹，同时也能拍出高楼的气势。

除此之外，有条件的可以用无人机在高空中，正俯视俯拍立交桥，注意是立交桥，因为匝道是绕圈的，在上空可以看到蝴蝶的美丽形状，十分壮观。

在一些山路无路灯的环境下可以拍一些纯光轨，注意好构图还有拍摄角度，依然能出大片。安全点最好穿一些反光面料的衣服，或者假设一个三角标在身后，避免发生意外。

还有一种逼格很高的拍摄方法是在车内后座，手持或者利用工具固定在车上，探出窗外拍后视镜。要注意的是车速不宜过快，一定要平稳，曝光时间尽量在一两秒左右，手持的话最好用带防抖的镜头。焦点对着后视镜，用光圈控制曝光大小。

全文总结：有时候拍出不是很好的车流轨迹效果，最好注意一下周围环境，有没有大量车流涌入，一旦发现就要做好准备，当车流充满画面时就按下快门，十几秒后就可以看到拍的好不好，所以多拍还需要多观察。总之，只要掌握了基本的拍摄手法，在运用好这些手法之后，拍出瑰丽夺目的车流轨迹就不是什么难事了。