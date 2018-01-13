HBO科幻电影《华氏451度》首曝预告：谁家有书烧谁家

HBO出品、拉敏·巴哈尼执导，根据著名科幻作家“雷·布莱德伯瑞”1954年出品的同名小说《华氏451度》改编的电影日前正式公布首部预告片，讲述了一个敌托邦的现代社会，那时候，书籍是违禁品，而消防员并不是来救火的，而是来焚书的，谁家只要有书，就会被烧，十分骇人。

《华氏451度》预告片：

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《华氏451度》中，书籍是一种违禁品，人们一旦被查出私藏书籍，将立刻遭到逮捕，而搜出的书籍也将被焚烧。因为统治者们认为，书籍会使人产生不必要的各种幻想从而影响现实的生活。消防员不是负责救火，而是专门来烧毁书籍。451号消防员Guy Montag本来工作努力，就要得到晋升，结果却在一个邻居女孩的影响下，开始私藏并阅读本应烧毁的书籍，并且从此开始对自己的生活与未来产生了怀疑。就在他决定有所行动而警醒世人的时候，他的妻子秘密告发了他。

▲迈克尔·B·乔丹扮演主角451号消防员Guy Montag

《神奇四侠》“火人”迈克尔·B·乔丹扮演451号消防员Guy Montag，《超人》佐德将军迈克尔·珊农扮演Guy Montag的导师Beatty，Sofia Boutella则扮演告密者、Guy Montag的妻子Clarisse。

▲迈克尔·珊农扮演Guy Montag的导师Beatty

▲Sofia Boutella扮演告密者、Guy Montag的妻子Clarisse

▲导演拉敏·巴哈尼、迈克尔·B·乔丹、迈克尔·珊农

《华氏451度》导演拉敏·巴哈尼还拍摄过《拉丁男孩的天空》、《99个家》，电影预定今年春季HBO电视台独家播映，敬请期待。

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