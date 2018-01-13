内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >IT资讯>业界

曝ofo小黄车欠房屋租金被催缴，合计近9万元

2018-1-13 16:21:10来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家1月13日消息 昨日有媒体曝光称，共享单车第一梯队成员ofo出现“账户现金亏损”问题，ofo后称该报道没有事实依据，并称有利益集团驱动，将通过法律途径维权。

今日，微博用户@IT大施兄 提供的图片显示，ofo深圳分部因拖欠物业费被催缴，最后的缴纳日为1月9日下午16点之前，共计欠费85851.88元。

据Bianews报道，ofo官方回复称该费用已经缴纳，是物业搞错了。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：ofo小黄车

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10