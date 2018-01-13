曝ofo小黄车欠房屋租金被催缴，合计近9万元

IT之家1月13日消息 昨日有媒体曝光称，共享单车第一梯队成员ofo出现“账户现金亏损”问题，ofo后称该报道没有事实依据，并称有利益集团驱动，将通过法律途径维权。

今日，微博用户@IT大施兄 提供的图片显示，ofo深圳分部因拖欠物业费被催缴，最后的缴纳日为1月9日下午16点之前，共计欠费85851.88元。

据Bianews报道，ofo官方回复称该费用已经缴纳，是物业搞错了。