春运大战拉开，快收下这份微信抢火车票攻略

1月3日，2018年春运火车票开抢。父辈曾说，以前为了买一张春运回家的火车票要带上铺盖彻夜排队；如今，购票方式从线上到线下扩展了很多，网络购票一触即达，但春运抢票依然是一场没有硝烟的战争。

在2017年40天的春运时间里，全国铁路共发送旅客3.57亿人次。一年的漂泊，最叫人牵挂的还是这一次回家的仪式。但抢票同样是让许多人牵肠挂肚的难题。过去的一年，微信在出行服务上探索升级，带来了一些实用的操作，应用起来也许能让你的回家之旅更为顺畅。

买火车票可以微信支付了

从去年12月份开始，在12306网站和手机客户端购票可以用微信支付了，付款页面从此又多了一个便捷选择。全国铁路旅客列车补票也正在全面推广使用微信支付，京沪高铁本线列车已实现微信扫码支付。以后坐车也许不用再担心“带钱不安全，不带不方便”的尴尬遭遇。

公众号接收行程变化通知

12306网站还新增了微信通知方式。绑定12306账号和微信账号后，我们就可以在“铁路12306”公众号上接收购票、改签、退票等通知消息。

小程序查询更便捷

赶在春运前，“12306出行”小程序上线，目前提供余票查询、时刻表查询和正晚点查询三大功能。

想要查看车次的检票状态，火车是否晚点，“12306出行”小程序的“车站大屏”功能会给你意外惊喜。不过这一功能现仅支持济南西、青岛北、青岛站，其他城市尚待开放。另外，“12306出行”小程序目前不具备购票功能。

这样打飞的更顺溜

火车票的争抢势必是激烈而胶着的，如果你选择打飞的回家，这些小操作可以为你提供方便。在微信“搜一搜”搜索航班号可以通过相关的小程序直接搜索到这一航班的具体信息：起止地、航班状态、值机柜台、登机口、到达口、行李转盘等一应俱全。

同样，在微信“搜一搜”也可以搜到许多航空公司的官方小程序，如南方航空（南航e行）、东航航空（东航机票）、海南航空（海南航空微应用）、春秋航空（春秋航空特价机票）等。通过这些小程序随时随地查询航班信息、查询行程、办理登机，十分便利。

回顾以往春运抢票的辛酸史，总结起来就是：数月的漫长期待，眨眼间的灰飞烟灭，惴惴不安的烧香捡漏。逼得人从“癫狂游子”变成了“佛系旅客”。

但是，毕竟一年中真正激发你热血和斗志的事情屈指可数；毕竟这是回家的诱惑，等到抢票那几天，闻“鸡”起舞的意志还是要拿出来的。

拿出数学技能推理购票时间

今年春运火车票的网络、电话购票可提前30天，车站窗口、代售点、自动售票机购票可提前28天。1月3日开始可以购买春运第一天2月1日的车票，确定好回家时间就可以类推买票时间，早一点做买票准备。

1月3日买2月1日的票，1月4日买2月2日的票，1月5日买2月3日的票……1月15日买2月……月？？？

via中国铁路总公司

记性不好的早点吃解药年终事多，万一在售票当天忘了买票这茬可就追悔莫及了，这时，设置事件提醒就十分有必要。

在聊天消息中设置提醒

先给自己发一条提醒买票的消息，长按这条消息，选择“提醒”，就可以设置一个触发时间（至少1小时后）。到点之后，你会收到一条“服务通知”。这种方法的弊端在于微信消息过多时，“服务通知”容易被淹没，如果有一种更加霸道的提醒方式，最好有“李泽言在鞭策我买票”的既视感……

在收藏笔记中置顶

在收藏笔记中添加一条买票提醒，然后将这条笔记置顶，再打开微信时，这条收藏就会在消息主页面顶端审视着你，目光犹如霸道总裁般炽烈。

抢票不够，捡漏来凑啊！

在惨烈的抢票大战中，总有一部分人是处于食物链底端的，明明网速不差，手速过关，抢票前还特意沐浴更衣、烧香礼佛，但跟回家的票就是无缘。其实学会捡漏又何尝不是一种大智慧。善于把握时机则是捡漏的精髓所在。网传抢票捡漏大法的四根救命稻草：

起售45分钟以后，部分乘客抢到但未及时支付的票会回到票仓。

晚上10点到11点是乘客退票高峰。

开车前15天是退票高峰。

开车前的48和24小时也可以再碰碰运气。

要是四根稻草也救不了你，那就别回家过年（划掉）没事，还有铁路部增开的临客列车呀。

最后，春运期间也是各种骗子活跃的时间，毕竟都得过年。所以，纵然大家购票心切，也要时刻提防各种钓鱼网站、虚假热线电话以及虚假兜售车票等骗术，以免票财两空。线上购票务必认准官方购票渠道。对“抢票神器”也要慎重对待。稳住，才能好好回家。你有什么春运故事？欢迎在留言区告诉我们。