【IT之家评选】2017年十大好产品及服务盘点：科技让生活更美好

是不是很久没有感受到崭新科技带来的喜悦了？那是因为这些科技产品已经融入了大家的生活，有些甚至已经成为了日常的习惯，久而久之大家也就觉得理所当然。整个2017年，迅猛发展的互联网产业又给了大家一大波新鲜的技术，就让我们一起回顾2017年有哪些值得回味的好产品和服务吧。



1、共享单车

入选理由：

“最后一公里”这个困扰数十年的交通问题似乎逐渐被共享单车所解决。移动互联网加上共享的商业模式让交通工具“即用即找，用完即走”成为可能，为人们带来便利的同时，也打通了城市交通的瓶颈。不仅如此，一辆单车背后承载的，还是信用体系和社会公德体系的建立与完善。当有一天，共享单车不再是国民素质的“照妖镜”，也不再被称为“城市之虱”，那么其伟大价值也将得以体现。IT之家小编相信，会有这一天。

2、外卖

入选理由：

一日三餐是人类亘古不变的刚需，而外卖平台利用先进的互联网和大数据技术，为人们获取食物带来了前所未有的便利性，动动手指就能满足饱腹之需。尽管外卖平台经历了几年的野蛮生长，但这可以看做一个行业发展的必然。过去一年，外卖行业也成为巨头之间的游戏，但事实上却在慢慢走向成熟，当“黑作坊”“地推斗殴”等乱象越来越少，外卖也将真正成为人们生活习惯不可或缺的一部分。至于未来，试想外卖和AI等尖端技术深度结合，通过数据学习，一键定制菜肴，甚至无人运输，让整个外卖业在时间和空间继续突破自己的极限。

3、线下支付（收款码）

入选理由：

移动支付正深刻影响人们的消费习惯。从去年开始支付宝和微信推出的收款码则迅速成为商家们的必备，提现免费，随时提现，有账可查，商家不必为收款统计及存款等琐事而烦恼，反过来也促进了移动支付在线下的深入普及。对用户而言，有了更便捷更安全的手机支付，忘记钱包也未必是坏事，或许再过三五年，出门带钱包，真的会被嘲笑Out了~

4、互联网消费金融

入选理由：

“互联网消费金融”这个词乍听有些专业，但已和我们的生活息息相关，例如大家使用的京东白条、蚂蚁借呗……且不说这些创新的服务在拉动内需、提振经济方面的贡献，对于消费者而言，省去银行的繁杂审核是便利，轻松进行分期购物，小额贷救急则是福利，在此过程中更会逐步转变金融理财的观念。IT之家小编相信，在互联网浪潮下，消费金融的变革终将普惠到每一个人。

5、知识付费

入选理由：

2017年，我们看到了众多APP推出了付费问答功能，这些功能告诉你，你的知识正变得越来越值钱。互联网分享精神让大家有机会将知识变成商品，让分享者获得实际利益，让消费者获得知识核经验，双赢。

人们总说互联网是世界观更是方法论，而知识付费则是这句话的绝佳体现，先不谈这其中是否有商业难免的炒作和噱头，小编只想问，还有什么比知识的等价、良性交易更值得推崇的呢？

6、智能语音输入

入选理由：

互联网的普及带来的一个负面便是人们提笔就忘写字，和键盘相比，我们使用笔的几率大大减少，同时各种生僻字让我们看似熟悉，实际却很陌生。当然得益于云服务和人工智能语音识别，如今的科技已经可以做到将说出的话转化为我们熟悉的文字。

目前很多产品和服务都带上了智能语音输入的功能，例如作为国内最大的输入法之一的搜狗。搜狗是最早将语音识别应用于输入法的公司之一，而随着网络的发展，如今语言输入已经成为平时不可缺少的输出手段之一。尤其是在移动端，语音输入让用户交流的效率成倍提升，这也是互联网带给用户最大的方便。

7、新零售

入选理由：

随着电商流量红利逐渐消退，阿里、京东等国内电商巨头进军线下市场，新零售也就成为2017年最热门的词汇之一。盒马鲜生的诞生，腾讯入股永辉超市，还有无人超市的出现，让线下零售业感受到了互联网的冲击只是一方面，对于消费者来说，在线下能够享受线上的智慧、效率和价格，在线上能够有线下一样舒适完善的服务体验，这将是多么美好的场景，而这正是新零售变革的目的。

8、车联网

入选理由：

现如今，互联网汽车已经越来越受到大家的欢迎，得益于互联网的发展，智能操作系统为汽车提供了第二个引擎，使得汽车可以同时跑在公路和互联网上。国内巨头进军互联网汽车领域，让我们的驾驶工具更加智能，同时面对日益拥堵的交通，互联网汽车与大数据相结合，让我们可以节省相当多的通勤时间。而未来的汽车生态将会是朝着无人驾驶领域前进，而车联网自然是入门无人驾驶的一块敲门砖。

车联网的发展让国内的交通愈发成熟，而未来的无人汽车则让电脑和机器来代替人工完成驾驶的操作，让大家从快节奏的生活中得以缓口气。

9、小程序

入选理由：

2017年年初，微信正式推出了小程序，让APP不再成为用户体验的羁绊。只要打开微信，点击程序就可以完成许多APP才能实现的功能，同时关闭微信让这些程序不再打扰你的生活。用完就走、触手可及的理念让大家在使用手机享受低频服务的时候显得更为从容，同时也为快节奏的生活添砖加瓦。而今年年末，小程序功能升级加入“小游戏”，线上线下场景全覆盖，而在你孜孜不倦地玩着“跳一跳”的时候，微信已经占据了你大部分的工作、甚至琐碎时间，这就是微信小程序的潜在影响力。

10、随身翻译设备

入选理由：

2017年，有一项产品的火热吸引了IT之家小编的关注，就是网易、科大讯飞等企业推出的随身翻译设备。科技的发展让地球越来越小，而我们和外国人交流的机会也只会越来越多，让语言沟通不成为难题，自然就是这类随身翻译器存在的意义。当然，相比这样的场景，IT之家小编更关注的是，其背后的人工智能技术在未来的广大天地。可以试想，翻译助手的普及能够让语言不再成为沟通的障碍，更甚者，引发翻译行业的洗牌。在别的行业，同样如是，让人去做更有价值的事情，小编认为，这是随身翻译这样的设备背后最大的意义。

总结：

2017年的科技界稳中求变发展着，经历了前几年的快速发展，大家在2017年已经对部分科技产品习以为常，当然这也证明着科技产品和相关的服务已经深入人心，谁能想到过去几年不曾想象的生活方式如今已经成为现实，互联网让整个行业向着人性化和便捷发展，越来越多的人已经离不开网络，离不开这个被众多科技企业包围的社会。处于互联网上升期的我们，将会在2018年与这些科技产品更加亲密地结合在一起，每个人都是互联网社会的一份子，无论你承认不承认，脱离了互联网，我们的生活将变得乏味无比。

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