易凯资本创始人王冉提问，马化腾的回答周鸿祎不认同

易凯资本创始人兼CEO王冉在朋友圈中发出了临时增加的题目，现在遍地开花的知识问答市场一个月内会发生什么？A）更多玩家跟进；B）出现单场千万奖金额；C）有关部门出台政策限制；而接下来的朋友圈回复让小编着实看呆了，马化腾、周鸿祎，均留言，以下是王冉朋友圈截图。

进入2018年，多款“直播问答”平台走红网络，“知识就是金钱”的口号在中国民众的朋友圈呈刷屏之势。日渐飙升的奖池也极大刺激着网民的“智慧神经”，每天数百万的网民参与度让其成为新年伊始的热门话题。

“传统企业获得目标消费者需要打广告，而网络世界需要大量的粉丝，这就催生很多‘金主’涌向互联网市场，而一旦长期看不到收益，便会中断投资，此类模式就难以持续。此前成功的‘烧钱模式’都走向可持续发展的道路，这是市场需求的必然。”山西财经大学MBA教育学院院长卫虎林说。

除去经济层面，卫虎林认为，直播问答平台的产生，也是全民素质和求知欲提高的体现。他说，在当前以“90后”“00后”为代表的年轻一代中，他们成长在一个多元化信息时代和“知识无界”的世界里。在互联网平台，人人都可以当“先生”，把原先金字塔式的人才结构扁平化，反应了民众整体素质的提高。

著名财经评论家严跃进在接受媒体采访时表示，直播答题的形式较为新颖，此类模式实现了去庸俗化的目的，且植入了一定的知识性，是对原有直播模式的一个调整。同时，直播平台也存在诸多隐患，例如奖金设置，中间是否有造假等，后续还需要相关部门的监管，及时出台相关的制度和规定，更好地规范互联网平台的运作。