死于固步自封还是竞争惨烈：狼人杀要凉了吗？

《三国杀》的异军突起，几乎成功逆向性的将一大批习惯了线上游戏与社交的玩家带到了游戏面对面参与的“传统”模式当中，让无数聚会时拿着手机聊天的年轻人成功的远离了网络，沉浸在了一种“失传已久”的真实游戏过程中。

有趣的是，除了让桌游在一众被互联网“惯坏”的年轻玩家群体中恢复了往日的喧嚣与活力外，以《三国杀》为代表的一众卡牌类游戏从线下走到线上，再到被移动游戏大浪拍死在沙滩的这一过程中，让不少人看到了线下卡牌类游戏想要在线上也活的风生水起，单纯想要靠实体游戏虚拟化这一点就一招鲜吃遍天，不仅有点高看了自己，也小看了玩家们对于游戏实际需求之下的苛刻。

谁也没曾想到过，《三国杀》一别多年之后，下一个在桌面游戏领域和手游领域同时迎来风口的卡牌类，竟然是一个二十多年前就诞生的老游戏。2017年，斜刺里杀出的“狼人杀”曾引来无数资本与玩家侧目，而时至今日能够存活在市场中的产品却已是寥寥可数，究竟一年的时间里，它们经历了什么？是否一曲《凉凉》也终将会为它们奏响呢？

从社交起步，却也止于社交

“狼人杀”游戏最早的雏形可以追溯到1986年，并在2001年左右进入国内桌游市场，成为了众多桌游产品中难得一见的以社交为绝对核心的游戏产品。作为一款需要聚集9-12名玩家才能达到基本要求的游戏，“狼人杀”能够在线下火爆的原因，很大程度上来自于定位清晰的社交功能和快速拉近陌生人之间关系的特殊属性，相比于传统的纸牌游戏，在拥有狼人杀的桌游店中，人们更愿意加入到这样的一副极具挑战和烧脑属性的游戏当中去，并以此达到社交上的需求。

也就是说，社交属性是引得玩家愿意尝试“狼人杀”的第一步，而游戏中错综复杂的关系和精心设计的游戏内容则是进一步将他们留驻在游戏生态中的核心。虽然说线下“狼人杀”的定位清晰，面对面的游戏也会令参与者感受到身份被揭开时的恍然大悟，但与熟识的人玩游戏时间久了，“狼人杀”游戏最重要的神秘感也会慢慢消散，于是线上“狼人杀”的出现，就很好的解决了这一问题。

于是无论是在玩家们的手机中，还是各大直播平台主播的选择上，各种“狼人杀”APP抢占了他们绝大多数的游戏时间。由“狼人杀”规则所开创的这种通过交流与“读心”来完成游戏的新型竞技类产品，成为了互联网发展过程中传统纸牌游戏突破思路成为引领游戏潮流的代表作。但是，在资本涌入，倍受玩家关注的同时，经过一段时间的发展，大部分“狼人杀”APP却面临着游戏内容同质化，画面粗糙，游戏体验不佳的情况所导致的玩家大量流失等情况的发生，似乎这个原本以社交为根基的游戏也不再受到玩家们的追捧。

导致这一现象发生的最根本原因就在于，大多数的“狼人杀”APP只是为了一时的跟风，只为了更快的将游戏基本元素投放到手游形态中，而忽视了游戏本身需要对游戏性和社交性两个层面上的平衡，直接导致大多数“狼人杀”APP变成了单纯聊天交友的软件而并非一款游戏。加上大多数“狼人杀”游戏对规则和游戏熟练度要求较高，仅仅靠一些直播或综艺节目想要体验游戏，但没有足够引导和学习的玩家会因为不平衡的游戏过程被“劝退”继而放弃整个游戏。

综艺节目是否能为“狼人杀”热度？

从搜索指数来看，狼人杀起势的时间点正是一些网综节目的火爆的时间段

整个游戏产业泛娱乐化逐步加深的今天，除了影游联动所带来的传统影视产业与游戏产业带来的融合已经成为了当下流行娱乐文化的一种象征之外，网综在2017年的耀眼光芒，不仅刷新了普通受众对于综艺节目的理解，也让不少游戏找到了一个新的结合点。尤其是对于在2017年换发了第二春的“狼人杀”游戏来说，与网综的结合，不仅为节目本身开拓了一种新的噱头，还意外的带动了一次人与人之间社交方式的改变。

从2015年开始走红各大直播平台，到2017年出现在网络综艺节目中，两年的时间“狼人杀”借助多种形态和渠道的传播方式迅速普及，不可否认的是，正是因为“狼人杀”以其特殊的规则和交谈式的游戏过程，通过这些平台快速的吸引了一大批观众的关注，尤其是那些从未接触过桌游版本的狼人杀，平常又不太玩游戏的普通受众。

更重要的是，当“狼人杀”成为手游出现在移动终端之后，这些受众有了一次可以和电视机上明星一起参与到游戏当中，或是通过综艺节目对游戏感兴趣后有了可以亲自体验游戏的机会。正是在这种潜在的市场刺激之下，大批以“狼人杀”规则为游戏概念的APP如过江之鲫一般涌到了每个玩家甚至是普通人的面前。

层出不穷的“狼人杀”游戏曾充斥在各大应用商店排行榜

有了想要体验的冲动，游戏内容的丰富程度和创新意识也成为了玩家们在选择“狼人杀”类型APP时的重要参考依据。但是，和当年的《三国杀》甚至是这些年因为IP或某个创意兴起的游戏一样，“狼人杀”从线下到线上的快速成长，成为一众厂商和玩家追捧的弄潮儿时，同类型游戏互相抄袭，换皮山寨之风也充斥在了玩家们的眼前。一旦在知识产权上存在模糊和空白的状态，游戏产品本身的质量也就无法达到要求，这也是为何在2017年“狼人杀”各类型游戏进入下半场“厮杀”的关键环节，会有大批的“狼人杀”倒下，这不仅仅有用户更趋向于选择精品化游戏的原因，更重要的是如果一款狼人杀游戏没有自身知识产权的保护，就不用谈对于游戏本身创意和玩法的持续更新，更何谈以此来留驻玩家。

本就拥有电竞基因的“狼人杀”却没有看重这一点先天优势

单从这一点来看，哪怕“狼人杀”在综艺节目或直播平台上因为明星所带来的话题效应红的风生水起，在实际的用户留存和游戏发展的前景上来看，依旧是一片黯淡。2017年移动电竞的市场份额首次超过传统电竞成为了市场主流，这些数据和市场层面的回答，都无不在告诉每一个人，手机游戏存在的意义不仅仅在于强调随时随地的游戏，而是随时随地与真人进行同场竞技，才是当下游戏的主流形态。虽然“狼人杀”在基于社交之上有了不错的电竞基因，但从游戏实际的内容展开来看，缺失的部分相比其他移动电竞游戏还有很多。

自救？恐已错过最佳时机

从年初的一拥而上，到年底的默默无闻，整个卡牌甚至是桌游类手游的产品线上，因为“狼人杀”的出现而喧闹过，争执过，到如今的仅存的几款游戏还在市面上苦苦挣扎，也算得上是游戏市场在今年风起云涌的一个真实写照。

对于上半年的“狼人杀”类游戏、MOBA类游戏来说，它们都抓住了整个电竞市场从传统平台快速转向移动平台的契机，并且“狼人杀”类游戏通过先天优势借助直播、网综等新媒体成功的当了一次“时代的弄潮儿”，不得不说这里有玩家们对于游戏需求转变的作用，也有游戏本身找准了一个适合转型的道路。对于线下版本的“狼人杀”来说，从人们对于社交需求这一点快速切入，又在玩家之间变得熟悉而导致游戏乐趣减弱的当口快速转化为线上版本，整个流程恰如其分的摸清了玩家们对于“狼人杀”诉求的变化，可谓“步步切题”。

但是，在成为了手游大军中的一员，并且还是处于快速成长期的生力军时，“狼人杀”类游戏在强调社交还是注重竞技的发展方向上变得摇摆不定，尤其是在“狼人杀”本身社交痕迹不重，每个陌生玩家之间的联系仅仅只存在于一局游戏当中，游戏结束即代表社交结束的情况下，“狼人杀”既没有发展出互联网社交文化的一切必要元素，也没有更多的打通线上与线下的互动模式，可以说先在自身具有极大优势的层面上棋输一着。

现如今的“狼人杀”游戏劝退新人的情况非常明显

而在玩家们愈来愈强调的竞技性上，“狼人杀”类游戏除了延续线下模式中以语音交流为主的对抗模式外，并没有根据移动游戏的特性对游戏的核心功能进行优化，作为手游不仅需要玩家高度集中注意力才能完成游戏，最终获胜的奖励也没有足够的吸引力，更不用谈形成当下玩家们所熟悉的电竞比赛的氛围了。

可以说，在目前大多数以竞技性为核心玩法和要素的游戏已经逐步从线上走到线下，并能形成一定的赛事规模和影响力的情况下，“狼人杀”类游戏中却极少有能够在这一领域有所建树，哪怕它们最开始的发源地就是从线下走到的互联网当中。

喧嚣一时的桌游行业恐怕又要进入新一轮的低谷了

电竞困局、社交局限、付费点不明晰，厂商的盈利模式单一，让“狼人杀”这个差点就能再次拉起桌游产品领军移动游戏的后起之秀在2017年年末乃至2018年都很难在有翻身的机会。在以《绝地求生》等战术竞技类游戏已经一统新老玩家注意力的当下，“狼人杀”游戏虽然不会就此消失，但想要更多的玩家在投身其中，恐怕已经太难太难。