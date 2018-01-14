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我国首个IPv6公共DNS正式发布

2018-1-14 7:20:29来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月14日消息 来自下一代互联网国家工程中心官网消息显示，日前，下一代互联网国家工程中心正式宣布推出IPv6公共DNS：240c::6666。通过免费提供性能优异的公共DNS服务，为广大IPv6互联网用户打造安全、稳定、高速、智能的上网体验，助力我国《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》全面落实。

图片来自：下一代互联网国家工程中心

据报道，工程中心联合全球IPv6论坛（IPv6 Forum）启动IPv6公共DNS的全球推广计划，旨在为全球用户提供更优质的上网解析服务。

工程中心在北京、广州、兰州、武汉、芝加哥、弗里蒙特、伦敦、法兰克福等全球众多地区部署递归节点。基于IPv6 BGP Anycast方式部署，让用户可以实现就近访问，使得域名在解析到根服务器的访问时延明显缩小。

此外，IPv6公共DNS将通过主动同步com/net域名、缓存热点域名等举措，以最大程度实现快速应答。

IT之家小百科：

IPv6是Internet Protocol Version 6的缩写，其中Internet Protocol译为“互联网协议”。IPv6用于替代现行版本IP协议（IPv4）的下一代IP协议，号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个网址。IPv6的使用，不仅能解决网络地址资源数量的问题，而且也解决了多种接入设备连入互联网的障碍。

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关键词：IPv6DNS

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