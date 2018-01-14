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华米在美提交IPO招股书：雷军系持股近40%

2018-1-14 8:08:12来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家1月14日消息 美国东部时间12日，小米生态链公司华米科技向美国证券交易委员会（SEC）正式提交IPO招股书。招股书显示，华米科技2017年前三季度营收为12.96亿元，净利润为9537万元。2016年前三季度营收为9.43亿元，亏损1904万元，2016年全年营收15.56亿元，全年净利润2394万元。

此外，2017年第三季度营收4.74亿元同比增长27%，但环比下降3%。

招股说明书显示，华米科技CEO黄汪持股为39.4%，顺为资本持股20.4%，小米旗下基金People Better limited持股为19.3%，这意味着雷军所控制企业持股39.7%，高于黄汪。

资料显示，华米科技创立于2014年1月，是小米生态链企业，2016年销售额超过15亿元人民币。2017年4月，小米手环总出货量突破3000万枚。

主要产品包括小米品牌的智能手环及智能秤、自主品牌AMAZFIT米动系列的智能手环及智能手表，共9次获得德国iF、德国Red Dot、中国设计红星奖金奖等全球工业设计奖。截止到2017年6月，华米科技研发的小米运动App及运动健康云平台为4186.38万名用户提供互联网服务。

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关键词：华米科技小米华米IPO

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